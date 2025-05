Conceicao, Veiga e Kolo Muani: contro l’Udinese l’ultima con la Juventus allo Stadium | CM.IT

Domenica sera contro l’Udinese andrà in scena l’ultima partita casalinga della stagione, quella che potrebbe essere l’ultima in assoluto allo Stadium con la maglia della Juventus per diversi calciatori

L’ultima partita dell’anno in casa è anche l’occasione per tracciare una linea e fare un bilancio, così succederà domenica sera dopo Juventus-Udinese. Sono parecchi i giocatori per cui quella contro i friulani potrebbe essere l’ultima partita in assoluto con la maglia bianconera all’Allianz Stadium.

I primi nomi che vanno citati sono sicuramente quelli dei calciatori in prestito secco: Renato Veiga, Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao. Sono tre situazioni differenti, con il difensore portoghese che ha convinto i bianconeri, ma il Chelsea fino ad ora non ha mai aperto alla possibilità di cederlo a titolo definitivo, mentre per l’attaccante francese a fine stagione ci sarà un incontro con il Paris Saint-Germain per comprendere se ci possono essere le basi per intavolare una nuova operazione.

Infine, il figlio d’arte: Cristiano Giuntoli in estate lo ha portato a Torino con un prestito oneroso di 10 milioni di euro, un’enormità che però era collegata alla volontà di trattenerlo a fine stagione. Negli ultimi mesi, però, le quotazioni di Conceicao dentro alla Juventus sono crollate, così come le possibilità di sedersi intorno a un tavolo col Porto per discutere del riscatto di Chico. Dei tre calciatori in prestito secco, quindi, chi ha maggiori possibilità di tornare a Torino per la prossima stagione è Kolo Muani. Anche perché contro l’Udinese potrebbe essere l’ultima allo Stadium per Dusan Vlahovic.

Non solo i prestiti, contro l’Udinese anche Vlahovic saluta lo Juventus Stadium

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, da diversi mesi a questa parte, il piano della Juventus per l’estate è chiaro: riuscire a vendere Dusan Vlahovic.

Diversi sono i club che, timidamente, si stanno approcciando all’entourage dell’attaccante serbo. Dalla Premier League, con il Newcastle in prima linea, alla Liga. La cessione di Vlahovic permetterà alla Juventus di non doversi sobbarcare lo stipendio da 12 milioni netti previsto per la prossima stagione e metterà la dirigenza bianconera nella condizione di dover cercare un grande attaccante per l’estate. Intanto, però, Vlahovic saluterà i tifosi nella sfida contro l’Udinese.