Annuncio e firma, addio Juventus: “Ecco perché ho preso questa decisione”

Scossone in casa Juventus per l’annuncio e la firma del calciatore: salta l’affare, l’intervista non lascia dubbi

Cambiano i piani di Cristiano Giuntoli per l’estate. La Juventus, ancora in attesa di un finale di stagione scoppiettante e ricco di sorprese, sta programmando una nuova era. Bisognerà ripartire da alcuni uomini. Il primo è Giorgio Chiellini.

L’ex difensore e capitano potrebbe rivestire il ruolo di vice-presidente per dare nuova aria di juventinità all’ambiente. Attualmente ricopre il ruolo di rappresentate del club in Italia e all’estero. Troppo poco. Serve che scenda “nuovamente” in campo in prima persona.

Si lavora anche per la pista Antonio Conte, molto complessa al momento. Il futuro della panchina bianconera potrebbe cambiare, specialmente se Tudor non dovesse centrare la qualificazione in Champions League. E ora arriva anche l’annuncio un po’ inaspettato sulla decisione del calciatore non trasferirsi alla Juventus.

Addio alla Juventus, Comuzzo sceglie ancora Fiorentina

Pietro Comuzzo è uno dei 2005 italiani più interessanti del panorama calcistico italiano. Il difensore centrale della Fiorentina ha giocato un ruolo da protagonista con Raffaele Palladino. A tal punto da finire nella lista dei papabili acquisti per gennaio da parte del Napoli, in piena corsa per il titolo.

L’affare con gli azzurri non si è concretizzato perché la richiesta del club viola era piuttosto elevata: circa 40 milioni di euro per averlo subito. A quel punto, Manne e Conte si sono tirati indietro. La Juventus, invece, sembrava aver posto buone basi per quest’estate. E invece, il colpo di scena.

Infatti, la Fiorentina ha appena rinnovato il contratto e adeguato lo stipendio a Pietro Comuzzo. Il 20enne ha prolungato di un altro anno, quindi ora la scadenza del suo contratto è fissata al 2029, ma il club viola ha anche l’opzione del rinnovo fino al 2030 a suo favore.

Le prime parole del calciatore sono chiaramente piene d’orgoglio: “È stata una decisione importantissima e ringrazio Firenze che mi ha accolto sin da bambino, mi ha visto crescere e mi sta facendo crescere sempre più. È qualcosa che mi ha aiutato a prendere questa decisione”. Oltretutto, Comuzzo fa capire che le sue intenzioni sono tutt’altro quelle di un addio imminente per l’estate: “Sarebbe bello vincere qualcosa con questa maglia, sarebbe un’emozione incredibile”.

Attualmente, la Fiorentina non può vincere trofei, ma è in corsa per una qualificazione in Europa. La Champions League, invece, resta un miraggio. Comuzzo, quindi, dà un segnale alla Juventus: quest’estate non si muoverà da Firenze, al netto di clamorosi colpi di scena.