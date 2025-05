Dimissioni e nuovo ruolo Chiellini: cosa succede alla Juventus | ESCLUSIVO

Con la direttrice Eleonora Trotta, Giorgio Musso e Flaminia Laurenzi, nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it. Il punto con le ultime news relative al calciomercato bianconero dopo l’ultimo scossone

Sono ore concitate alla Juventus, sia in campo dove l’obiettivo resta la qualificazione Champions, che al di fuori con le dimissioni di Francesco Calvo dal ruolo di Managing Director Revenue che hanno scosso l’ambiente.

Si chiude quindi in questo modo il secondo ciclo del dirigente in quel di Torino dopo tre anni. La prima volta Calvo e la Juve avevano incrociato professionalmente le strade tra il 2011 e il 2015. A due giornate dalla fine di un campionato intenso e costellato di alti e bassi è quindi arrivato l’ennesimo colpo di scena.

La Juve al momento è concentratissima sotto la guida di Tudor nel provare a strappare il pass per la prossima Champions League, mentre al di fuori le cose iniziano già a cambiare. Calvo lascerà peraltro l’Italia, volando in Premier per sposare il nuovo progetto dell’Aston Villa. Uno scossone evidente che dovrebbe portare ad ulteriori cambiamenti in vista della prossima annata.

Nell’approfondimento odierno a TiAmoCalciomercato.it sul nostro canale YouTube abbiamo posto l’accento sul presente e sul prossimo futuro dell’assetto societario bianconero. Nello specifico come ribadito anche dalla direttrice Eleonora Trotta abbiamo raccontato da tempo che anche lo stesso Giuntoli è sotto osservazione perché la proprietà non è contenta delle ultime sessioni di mercato.

La scelta di Tudor è testimonianza di come sia stato ridimensionato. Al contempo Giorgio Chiellini in queste settimane ha acquisito più potere. “In caso di addio di Giuntoli, che ha un contratto pesante, sicuramente il preferito come ds resta Massara“.

Calciomercato Juventus, dal futuro di Giuntoli a quello della panchina: intreccio Conte-Allegri-Napoli

La rivoluzione della Juventus, come anticipato, prosegue sotto ogni punto di vista e dunque lo stesso Chiellini si ritrova ad avere sempre più poteri.

Di pari passo andrà valutata anche la situazione in panchina, lì dove al netto della qualificazione Champions la situazione di Tudor resta particolare.

A questo proposito “nei piani della Juve c’è anche un ritorno di Conte e viceversa mentre nei piani del Napoli c’è eventualmente Allegri anche se c’è da capire le modalità di addio”.