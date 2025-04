Incubo Inter: Inzaghi perde i pezzi in vista del Barcellona

La squadra nerazzurra crolla anche contro la Roma e rischia di dover fare a meno di due titolarissimi per la sfida di Champions contro gli spagnoli

Piove sul bagnato per l’Inter dopo la nuova battuta d’arresto a San Siro contro la Roma, che mette a repentaglio il secondo scudetto consecutivo della squadra campione d’Italia.

Il Napoli scappa dopo il successo con il Torino, approfittando del passo falso dei nerazzurri al cospetto della squadra dell’ex Ranieri. Terza sconfitta consecutiva per l’Inter, che in settimana aveva incassato un pesantissimo 3-0 nel derby con il Milan e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia. L’undici di Simone Inzaghi, che sognava uno storico ‘Triplete’ tra campionato e coppe, adesso rischia di restare a mani vuote e il doppio incrocio della semifinale di Champions League contro il Barcellona rischia di essere l’ultima spiaggia per la ‘Beneamata’. L’Inter arriva allo scontro con il Barça nel momento peggiore della stagione, con l’allenatore piacentino chiamato a rialzarsi per non compromettere tutto in pochi giorni.

Inter, Pavard e Thuram saltano la Champions? Esami decisivi per il difensore

Inzaghi nel post Roma ha dribblato le polemiche arbitrali e incrociato le dita per i recuperi di due pilastri dell’undici nerazzurro come Pavard e Thuram, a rischio forfait per il primo round in casa del Barcellona. Oltre al figlio d’arte, a preoccupare il tecnico dell’Inter sono anche le condizioni del difensore transalpino, vittima di una sospetta distorsione alla caviglia sinistra nei primi minuti della sfida persa ieri pomeriggio contro i giallorossi di Ranieri.

Nelle prossime ore Pavard si sottoporrà agli esami strumentali, che daranno un quadro completo sull’infortunio rimediato dall’ex Bayern Monaco. Le sensazioni che filtrano da Appiano Gentile sono tutt’altro che rassicuranti, con il nazionale francese che rischia anche di saltare anche la gara di ritorno contro il Barcellona in programma la prossima settimana al Meazza. Inoltre, c’è il rebus sulla presenza di Marcus Thuram a tenere sulle spine Inzaghi. Il numero 9 ha marcato visita con la Roma e negli ultimi giorni ha sempre svolto un lavoro personalizzato alla Pinetina. ‘Tikus’ non è al meglio e per lui saranno decisivi i prossimi allenamenti, prima della partenza martedì pomeriggio alla volta della Catalogna.

Thuram potrebbe anche strappare la convocazione, ma difficilmente partirebbe titolare nel tandem offensivo insieme a capitan Lautaro Martinez. Sono giorni da incubo per l’Inter in attesa dello spauracchio Barcellona…