Addio Conte e scippo al Milan, ma che intreccio con la Juventus | CM.IT

Intreccio con la Juventus se l’allenatore del Napoli dovesse cambiare piani, con il Milan che rischia la beffa

Siamo giunti ormai verso la fine di questa estenuante stagione calcistica, con Napoli assoluto protagonista. Ma in un certo senso anche la Juventus lo è stata, con l’esonero inaspettato di Thiago Motta.

Il tecnico italo-brasiliano ha lasciato a Tudor il compito di guidare la Juve verso la Champions League, fallendo miseramente l’obiettivo primario: creare un gruppo con basi solide per il futuro. E vincere, in un luogo dove è l’unica cosa che conta. Ebbene, la formazione bianconera si è presto sfaldata, venendo eliminata nel giro di pochi giorni sia dalla Coppa Italia che dalla Champions. Oltretutto, nello stesso periodo, ha praticamente abbandonato ogni speranza di poter concorrere con Napoli e Inter per lo Scudetto.

Il futuro della Juve potrebbe dipendere molto da quello degli azzurri. Infatti, non è un mistero che nel mirino della dirigenza della Vecchia Signora ci sia proprio l’allenatore pugliese, già ex tecnico e bandiera dei colori bianconeri.

Conte, summit a maggio: se addio Napoli, ecco il sostituto

Il futuro di Antonio Conte non è stato ancora definito pubblicamente, seppur abbia un contratto importante da 6,5 milioni di euro a stagione per altri due anni. Insomma, non ci sarebbero motivi per separarsi, specialmente in un momento così positivo.

Eppure, le parole del tecnico in più occasioni hanno fatto pensare a ben altro. Dapprima, la volontà di concorrere sin da subito con un club che parta in estate in pole position. Poi a pochi giorni dal delicato match contro il Monza, la dichiarazione a mezzo stampa sulla difficoltà di cambiamenti importanti a Napoli. In primis, il club azzurro deve diventare un punto di arrivo e non di passaggio. Un obiettivo perseguibile, raggiungibile visti i risultati e la crescita degli ultimi vent’anni, ma serve uno sforzo maggiore da parte della società. E non solo in termini economici, ma anche in termini di infrastrutture e d’immagine.

Così, sarà decisivo il summit a fine stagione tra De Laurentiis e Antonio Conte, che definiranno evidentemente il futuro assieme. Un incontro che si farà a bocce ferme, a campionato concluso. Se non dovesse trovarsi un’intesa per proseguire assieme, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il nome più caldo e che più gradirebbe Aurelio De Laurentiis è quello di Massimiliano Allegri. D’altronde, i due si sono già sentiti in passato, ma non vi è stata mai l’occasione per collaborare insieme.

Nuovo allenatore Napoli, le piste alternative e l’intreccio con la Juventus

Dunque, un altro ex Juventus sulla panchina del Napoli, nonché ex calciatore degli azzurri per un unica stagione. Non lasciò il segno da giocatore. E non è neppure l’unico scenario possibile. Infatti, Allegri è un profilo gradito anche al Milan, club allenato a cavallo tra il 2010 e il 2014.

Con il Napoli lanciato verso la Champions, il tecnico livornese potrebbe essere più attratto da questa avventura. Anche per vivere, proprio come Conte, un ambiente più caldo e viscerale di quello juventino.

Oltre ad Allegri, restano vive altre possibili ipotesi con percentuali più basse. In primis Gian Piero Gasperini, che potrebbe definitivamente chiudere il ciclo Atalanta al termine di questa stagione. Si tratta di un profilo già individuato in passato dallo stesso De Laurentiis. Lo stesso Gasperini avrebbe piacere a chiudere la sua carriera da allenatore dove tutto ebbe inizio: alla Juventus.

Occhi puntati anche su Vincenzo Italiano che sta sbalordendo con il Bologna e potrebbe essere chiamato in causa dal presidente azzurro, con il quale c’è già un forte rapporto di stima reciproca. Tutto dipenderà dall’incontro che ci sarà a fine stagione tra Conte e De Laurentiis: quella decisione finale cambierà il destino anche di Juventus e Milan.