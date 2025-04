Arnautovic, Taremi e ribaltone Inter: 70 milioni per l’intreccio con la Juventus

La prossima estate potrebbero esserci diverse novità nell’attacco nerazzurro: sfida lanciata alla rivale Juve

Altro gol pesante. Marko Arnautovic ci ha preso gusto e ha cambiato marcia dopo le difficoltà palesate nella prima parte di stagione. L’austriaco ha sbloccato la gara contro l’Udinese nell’ultimo match di campionato, mettendo a referto il 6° centro in tutte le competizioni.

Dopo le reti con Fiorentina, Monza e Lazio (in Coppa Italia), Arnautovic ha piazzato la zampata anche nella sfida di domenica a San Siro contro i friulani, determinante insieme al raddoppio di Frattesi per conquistare tre punti preziosissimi per l’Inter nel duello scudetto con il Napoli. Dalle critiche a uomo in più per la causa nerazzurra, con la parabola dell’ex Bologna che fa felice soprattutto Simone Inzaghi. Il tecnico lo ha sempre apprezzato anche come uomo spogliatoio e adesso punta sull’esperto attaccante dietro la ‘ThuLa’ nel periodo decisivo della stagione, considerando i guai fisici di Taremi e l’inaffidabilità di Correa.

Calciomercato Inter, il sogno di Arnautovic e l’assalto a David

Arnautovic si è rilanciato al momento giusto e firmato gol pesanti, mettendo a referto una rete praticamente ogni 100 minuti. Tutto questo malgrado qualche acciacco fisico, come confermato dallo stesso Inzaghi nel post gara di Inter-Udinese e la sostituzione nella ripresa per centellinarlo in vista dei prossimi impegni.

L’austriaco sta rispondendo presente e dentro alimenta il sogno di strappare la riconferma in nerazzurro anche per il futuro. Arnautovic ha un contratto in scadenza il 30 giugno e resterà almeno fino al Mondiale per Club, con la dirigenza di Viale della Liberazione che ha un’opzione unilaterale per il rinnovo per un’altra stagione. Non è da escludere a priori quindi un colpo di scena e la permanenza dell’ex Bologna, magari come quinta punta e un ingaggio al ribasso rispetto ai 3 milioni netti attuali. Le condizioni di Taremi inoltre non fanno dormire sonni tranquilli a Marotta e Inzaghi, con l’Inter che a fine stagione valuterà anche la posizione dell’iraniano che ha deluso al suo primo anno a Milano.

Intanto per il reparto offensivo continua la corte per Castro, mentre il Ds Ausilio non perde le tracce di Jonathan David. Il canadese si svincolerà a luglio da Lille e resta nei radar dell’Inter: tra stipendio, commissioni e bonus alla firma, serviranno circa 70 milioni per strappare David alla concorrenza della Juventus e delle altre big d’Europa.