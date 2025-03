Inzaghi si calma e ammette: “Non è stata una bella scena”. Niente Milan per Lautaro

L’Inter rischia grosso nel finale, con Inzaghi furioso contro l’arbitro: le parole del tecnico in conferenza dopo la vittoria con l’Udinese

Simone Inzaghi come sempre frenetico a bordocampo e che esplode nel recupero, con l’Inter che rischia di compromettere una vittoria che sembrava in cassaforte.

L’allenatore piacentino spiega in conferenza le plateali proteste contro Chiffi al termine del match con l’Udinese: “Mi sono arrabbiato molto su Correa, c’era fallo e da lì è scaturito poi l’angolo dove abbiamo rischiato di prendere il 2-2 da Solet. L’espulsione è giusta, l’adrenalina a volte gioca brutti scherzi – spiega Inzaghi – Con Chiffi ho sbagliato, gli ho detto che non siamo fortunatissimi quando ci incontriamo negli ultimi tempi… Non è stata una bella scena e gli ho chiesto scusa. Pagherò e mi dispiace non esserci a Parma“.

Un successo fondamentale per la capolista: “Sono tre punti molto importanti, abbiamo giocato un grandissimo primo tempo e meritavamo anche qualcosa in più del 2-0. Nel secondo tempo eravamo in controllo, poi dopo il gol di Solet abbiamo perso le distanze e fatto meno bene tecnicamente. Abbiamo rischiato”.

Inter-Udinese, Inzaghi e l’emergenza infortuni: “Siamo in difficoltà”

L’infermeria non fa dormire sonni tranquilli a Inzaghi per i prossimi impegni tra campionato e coppe: “Solo Calhanoglu poteva continuare e non sarebbe mai uscito. Però veniva da due partite con la Turchia e mercoledì contro il Milan non avrò Asllani per squalifica. Arnautovic e Frattesi hanno preso due colpi e non potevano continuare, però non c’è nessuna preoccupazione”.

Inzaghi prosegue sull’emergenza infortuni: “Si parla tanto delle altre squadre, ma anche noi siamo in difficoltà in questo momento. Oggi avevo solo 15 giocatori di movimento a disposizione e anche i ragazzi della Primavera dovranno darci una mano. Taremi convive con la pubalgia da due mesi e si allena a singhiozzo, oggi non poteva giocare e per mercoledì vedremo. Dumfries non ci sarà col Milan e penso anche Lautaro. De Vrij non lo so: oggi era una panchina, ma non era disponibile”.