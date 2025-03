Juve, cosa sta succedendo con Gasperini e perché l’ex lo ha contattato

Il tecnico dell’Atalanta dovrebbe lasciare a fine stagione e aprire una nuova avventura: contatti sono già avvenuti, è corsa a due per ora

Roma, Juventus e Milan. Tre big a caccia della soluzione migliore per la panchina del prossimo anno, con la scelta del nuovo allenatore che stavolta non potrà essere di nuovo quella sbagliata. I bianconeri possono almeno ancora sperare di centrare il quarto posto che li farebbe tornare in Champions League. La Lazio, pur in difficoltà evidente, è a un punto di distacco e il Bologna nel frattempo spinge forte. In più c’è la Roma a 6 punti e ora con tutte le energie da concentrare sul campionato. Più staccate Fiorentina e soprattutto Milan, praticamente out.

In più nelle ultime dieci giornate ci saranno tantissimi scontri diretti per la squadra di Thiago Motta, tutti quanti in trasferta: oltre che a Firenze, dovrà andare sia a Bologna che due volte a Roma. Il tecnico italobrasiliano ha ancora qualche chance di tenersi la panchina della Juventus, ma non sarà facile. Per questo Giuntoli nel frattempo sta sondando il terreno per gli eventuali sostituti, di cui vi abbiamo parlato. Roberto Mancini è un nome che sta scalando gerarchie, con Antonio Conte suggestione per ora destinata a rimanere tale. C’è poi da fare attenzione alla candidatura di Stefano Pioli, che può liberarsi subito dall’Al-Nassr. E ovviamente Gian Piero Gasperini, che dovrebbe lasciare l’Atalanta a fine stagione.

Gasperini e il futuro: dai contatti con Ranieri alla Juve

Il tecnico di Grugliasco sarà uno dei tecnici ovviamente più corteggiati, con la Roma che – come vi abbiamo raccontato alcune settimane fa – già prima del suo annuncio aveva avuto con lui dei colloqui informali. Nulla di ufficiale, appunto, ma solamente una chiacchierata esplorativa con Claudio Ranieri. Sul suo futuro niente è comunque deciso, sulla proposta giallorossa dovrà riflettere, convincersi del tutto. La Roma cerca in particolare un allenatore che sappia valorizzare i propri giocatori e che faccia anche esprimere un bel calcio alla squadra.

In questo senso non c’è probabilmente nessuno meglio di Gasperini, che ovviamente piace a Trigoria. Il profilo tracciato qualche mese fa da Ghisolfi porta a lui: identità importante e marcata, conoscenza del calcio italiano. L’attuale allenatore della Dea ha estimatori pure all’estero, vedi l’Arabia Saudita, oltre alla Serie A con Napoli – se dovesse andare via Conte – e appunto Juventus. Per cui Gasperini fa il tifo da bambino, dei colori che tra l’altro ha già vestito in carriera cominciando poi proprio a Torino la carriera di allenatore nelle giovanili. Resta un profilo accreditato sia per la Roma che per la Vecchia Signora.