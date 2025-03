C’è la clausola per il dopo Motta: è subito libero per allenare la Juve

L’allenatore rischia grosso dopo gli ultimi risultati deludenti: le mosse di Giuntoli per la panchina della Juventus

Crisi Juventus con la panchina di Thiago Motta sempre più bollente. Per il momento l’allenatore italo-brasiliano è stato confermato dalla dirigenza bianconera, ma il futuro alla Continassa rimane molto incerto in vista della prossima stagione.

L’ex Bologna dovrà subito rimettersi in carreggiata dopo la fragorosa sconfitta contro l’Atalanta, che fa il paio con le cocenti eliminazioni dalle coppe per mano di PSV Eindhoven ed Empoli, per evitare il benservito a stagione in corso. La gara di domenica pomeriggio a Firenze è delicatissima in questo senso, anche se la Juve è orientata a valutare solo a fine campionato l’operato di Motta. Niente esonero in corsa quindi per l’allenatore, a meno di nuovi cataclismi. Inoltre Thiago Motta dovrà necessariamente centrare l’accesso tra le prime quattro, obiettivo minimo per non rendere fallimentare una stagione finora molto deludente per la ‘Vecchia Signora’.

Juventus, in ascesa Pioli e Mancini: le mosse per la panchina

Saranno fondamentali le prossime dieci partite per Motta, anche se la Juventus si aspetta anche un cambio di passo anche sulle prestazioni della squadra. Inoltre, il tecnico ex Bologna dovrà dimostrare anche di avere ben saldo e tenere in pugno lo spogliatoio.

La qualificazione alla prossima Champions potrebbe quindi non bastare, con il toto nomi per la panchina bianconera che avanza negli ultimi giorni. In ascesa ci sono le quotazioni di Roberto Mancini, al momento libero da vincoli contrattuali dopo il divorzio da Ct dell’Arabia Saudita. Un nome caldo resta evidentemente quello di Gasperini, giustiziere domenica della Juve e destinato a lasciare dopo nove stagioni l’Atalanta in estate. Il profilo che però stuzzica più di di tutti la piazza resta comunque quello di Antonio Conte. Per il ritorno del salentino c’è però l’ostacolo Napoli: stando infatti al ‘Mattino’, il tecnico non starebbe pensando all’addio e starebbe pianificando insieme al patron De Laurentiis il futuro alla guida dei partenopei.

Ecco quindi che un’altra opzione concreta per la Juve porterebbe a Stefano Pioli, al momento alla guida dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo nella Saudi League. L’ex Milan potrebbe però liberarsi subito attraverso una clausola inserita nel contratto in scadenza nel 2027 e sedersi sulla panchina bianconera già per il Mondiale per Club in programma da metà giugno negli Stati Uniti.