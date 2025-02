Il futuro di Gasperini tra Atalanta, Serie A ed estero: le ultime | CM.IT

Gian Piero Gasperini potrebbe lasciare Bergamo a fine stagione e le società interessante non mancano di certo

Nove anni intensi, grandi soddisfazioni in Italia e in Europa, con la medaglia sul petto rappresentata dalla storica vittoria dell’Europa League nella stagione scorsa, prima squadra del Belpaese a conquistare l’ambito trofeo.

Moltissimi giocatori valorizzati e, poi, rivenduti a peso d’oro, facendo sorridere le casse del club. E tanto altro ancora. È questo il percorso netto di Gian Piero Gasperini alla guida dell’Atalanta, dall’estate del 2016 ad oggi. Molte cose sono, ovviamente, cambiate, ma il lavoro del 67enne allenatore di Grugliasco è sotto gli occhi di tutti. Adesso, però, potrebbe essere arrivato il momento giusto per dirsi addio e le ultime dichiarazioni sembrano andare in questa direzione. “C’è un inizio e una fine, vedremo a fine anno se andare a scadenza (attualmente è legato da un accordo fino al 30 giugno 2026, ndr) o interrompere già a fine stagione. Ho la sensazione che non ci saranno ulteriori rinnovi”. Pronta la risposta dell’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi: “La nostra idea, proprio per il rapporto e l’affetto nei suoi confronti, è quella di rispettare la sua decisione. Se deciderà di non rinnovare, lo capiamo, ce ne faremo una ragione. Abbiamo un contratto e qualsiasi altro tema sarà affrontato a fine stagione”.

Tutto fa pensare, al netto delle varie reazioni arrivate, che dopo tanto tempo le parti siano pronte a separarsi per iniziare una nuova esperienza altrove. E le società interessate a Gasperini non mancano. Anzi, se alla fine deciderà di lasciare gli orobici, avrà solo l’imbarazzo della scelta. Mirino puntato sui quei club che, in vista dei prossimi anni, saranno pronti ad affrontare un progetto nuovo, che preveda sia la valorizzazione dei giovani che l’obiettivo di vincere in breve tempo.

Gasperini-Ranieri, contatto per la Roma. Ma non è la sola

Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, già prima delle affermazioni del ‘Gasp’ sul suo futuro, c’era stato un pour parler con Claudio Ranieri, attuale allenatore della Roma e futuro dirigente giallorosso, che gli ha paventato l’idea di prendere il comando della squadra. Nessuna mossa concreta, solo due chiacchiere esplorative e informali per sondare il terreno. Attenzione anche a quello che potrebbe succedere al Napoli: Antonio Conte è saldo sulla panchina azzurra, ma le ultime mosse potrebbero anche far pensare ad una separazione. E Gasperini potrebbe tornare di moda, visto il precedente interesse, anche in tempi relativamente recenti, mostrato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Last, but not least, l’ipotesi estera dove l’ex Genoa è molto stimato, oltre ad essere già stato sondato nel 2023 dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. A prescindere da tutto, con Gasperini sul mercato, sicuramente saranno diversi i dirigenti che tenteranno di accaparrarselo. In concreto, però, se ne discuterà più avanti: adesso testa al campionato, per arrivare più in alto possibile.