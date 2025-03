Paredes-Roma, rinnovo e retroscena sul nuovo allenatore: i dettagli | CM.IT

Il centrocampista argentino ha prolungato il contratto fino a giugno 2026. In giallorosso è tornato nell’estate di due anni fa, dopo l’esperienza alla Juventus

Ieri la Roma ha ufficializzato il rinnovo di Leandro Paredes. Un rinnovo che aveva già confermato Calciomercato.it lo scorso 24 febbraio, parlando di principio di accordo tra le parti per continuare insieme. Il tutto a prescindere dell’opzione che avrebbe fatto scattare il prolungamento al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Il nuovo contratto di Paredes scade a giugno 2026, ma come appreso da CM.IT, giocatore e club hanno raggiunto una sorta di tacito accordo legato al prossimo allenatore. Se dovesse trattarsi di un profilo non compatibile con lui dal punto di vista tecnico-tattico, l’argentino potrebbe chiedere la cessione ed eventualmente far ritorno al suo amato Boca Juniors. La sua priorità resta comunque quella di rimanere alla Roma, dove nell’ultimo anno è risultato un giocatore indispensabile.

A proposito del successore di Ranieri, come vi stiamo raccontando da mesi la scelta sarà solo e soltanto dei Friedkin. La proprietà ha fatto all-in per Carlo Ancelotti, il quale però vuole rimanere al Real rispettando l’ultimo anno di contratto. Ma la sua permanenza a Madrid, oltre che come sempre dai risultati, dipenderà da Florentino Perez.