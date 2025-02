Roma-Paredes, non è finita: le ultime sul rinnovo | CM.IT

Il centrocampista argentino, tornato protagonista con Ranieri in panchina, potrebbe continuare la sua avventura in giallorosso

La Roma, rinvigorita dalla qualificazione agli ottavi di Europa League, dove affronterà l’Athletic Bilbao di Nico Williams, si appresta a chiudere la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A affrontando, nel classico ‘Monday Night’, il fanalino di coda Monza di Alessandro Nesta.

Quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato per i giallorossi dell’allenatore Claudio Ranieri e zona Europa adesso distante solo cinque punti. La squadra capitolina ha ingranato la quinta marcia e sta cercando di risalire, quanto più possibile, la china di una classifica che si era fatta complicata con l’avvento di Ivan Juric in panchina, in sostituzione dell’esonerato Daniele De Rossi. Ma, oltre al campo, la società del gruppo Friedkin è attiva anche sul calciomercato e, proprio nella giornata di ieri, hanno annunciato il prolungamento contrattuale di Niccolò Pisilli: il 20enne centrocampista, prodotto del vivaio romanista, ha prolungato il proprio accordo fino al 30 giugno 2029.

Ed è sempre nella linea mediana del campo che si stanno concentrando le attenzioni. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, le parti stanno discutendo concretamente il rinnovo di contratto di Leandro Paredes. Tornato protagonista proprio con l’avvento di Ranieri, il 30enne Nazionale argentino campione del Mondo è, attualmente, legato alla Roma fino al 30 giugno prossimo, con una clausola che consente l’allungamento di un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni. Ma, a prescindere da questo, è stato raggiunto un principio d’accordo per continuare insieme l’avventura, la seconda dopo quella dal 2014 al 2017, iniziata nell’estate del 2023. Le discussioni proseguono spedite su questo binario, sono attese novità a stretto giro di posta. Vi terremo aggiornati.