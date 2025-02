Ancelotti, il futuro è deciso: ecco quando Perez comunicherà la scelta finale

Oggi, a Ti Amo Calciomercato in onda su Youtube, il tema dominante è stato il futuro del tecnico del Real Madrid

Da ormai diverse settimane si rincorrono le voci sul futuro di Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo, sotto contratto con il Real Madrid fino al 2026, è uno dei primissimi obiettivi dei Friedkin per la panchina della Roma della prossima stagione. Tuttavia, ogni discorso è rimandato ai prossimi mesi perché sarà il presidente Perez a decidere se proseguire o meno con l’ex Juve e Milan che, primo in classifica, domani sarà impegnato nella sfida di Champions League contro il City.

Per approfondire la situazione del tecnico, a TI AMO CALCIOMERCATO, in onda tutti i giorni sul canale Youtube di calciomercato.it è intervenuto Mario Gago di ‘Onda Cero’.

“Il futuro di Ancelotti dipende dal suo cammino. Se non fa una stagione top, ovvero se non vince un trofeo, Florentino potrebbe prendere la decisione di affidarsi a Xabi Alonso e di anticipare quindi l’arrivo del tecnico spagnolo. Questo perché Xabi non aspetterà a vita il Real Madrid, visto che ha una grande mercato, con il Bayern Monaco e le società inglesi interessate. Però, ripeto, dipende dagli eventuali trofei di Ancelotti. Carlo comunque qui si trova bene, ha il suo staff e un ottimo rapporto con i giocatori.

Inevitabile, poi, un commento sul lavoro di Davide Ancelotti: “Lui partecipa moltissimo. Prepara bene le partite insieme al padre, studia ed è dentro le dinamiche della squadra. Segnala anche quello che non va, e gli stessi giocatori hanno mandato feedback positivi sul suo lavoro. Ma la gestione è di Carlo e la formazione la decide lui. Prima di fare il salto in una grande squadra, in una realtà dove c’è molta pressione, penso che per Davide sia opportuno il passaggio in un’altra squadra, con un altro appeal. Questo perché un conto è fare la spalla, un altro è allenare”.