Inter, la clausola non sarà decisiva: “Presto arriverà una nuova offerta”

Il punto della redazione di Calciomercato.it sui prossimi scenari di mercato dell’Inter, le mosse nerazzurre in entrata e in uscita

L’uomo del momento è Gianluigi Donnarumma, dopo l’exploit in Champions League con il Psg a Liverpool e i due rigori parati. Abbiamo parlato approfonditamente del suo futuro, e non solo di quello, in chiave Inter, nella trasmissione ‘TiAmoCalciomercato’ in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, con la nostra direttrice Eleonora Trotta e con Riccardo Meloni.

In Francia si sono ricreduti in tanti, dopo una prestazione del genere. Ed è inevitabile tornare a parlare, oltre che del retroscena legato alla cicatrice sul volto di Donnarumma, anche di mercato per lui. C’è l’Inter che come sempre monitora la situazione di giocatori prossimi alla scadenza. Guadagna tanto, è vero, ma un eventuale acquisto nel 2026 a parametro zero farebbe gola a tanti. Si parla anche di altre società in Inghilterra, il suo entourage osserva senza fretta l’evolversi del mercato, che riguarderà tanti portieri di un certo calibro. A cominciare da profili come Carnesecchi e Meret, per il quale manca l’ultimo tassello per il rinnovo con il Napoli. Possiamo confermare che l’Inter rimane alla finestra. Da monitorare anche la situazione di Svilar, per il quale la Roma sta lavorando al rinnovo: l’estremo difensore vorrebbe l’inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo contratto.

Tornando a Donnarumma, l’Inter lo aveva già seguito prima del trasferimento al Milan. Rimane un portiere molto seguito, specialmente in Serie A. In passato lo aveva corteggiato la Juventus, difficile immaginare un suo ritorno in rossonero, anche se lo stesso Maignan è da inserire nel giro del mercato dei portieri. Il problema, per il Milan, è la svalutazione di Maignan, Leao e Theo Hernandez.

Inter, il Psg pronto a fare sul serio per Thuram: offerta in arrivo

Lungo il potenziale asse Psg-Inter, attenzione al possibile assalto dei francesi per Thuram.

In estate c’è da aspettarsi una offerta per l’attaccante, come c’era già stata in passato, i contatti non mancheranno. Il giocatore piace ai parigini da sempre, su Calciomercato.it potrete seguire gli aggiornamenti sul tema con i dettagli della proposta che verrà presentata per il numero 9 nerazzurro.