Juventus, da riserva a imprescindibile! La speranza di Thiago Motta su Koopmeiners

Contestazione e vittoria per la Juve: si sblocca il nazionale olandese, mentre c’è un ‘nuovo’ titolarissimo nel centrocampo bianconero

Serata surreale per la Juventus: dalla durissima contestazione, agli applausi a fine gara dopo il successo per 2-0 in campionato contro il Verona.

I bianconeri proseguono nella striscia vincente in campionato e si lasciano alle spalle la clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Empoli. Juve nuovamente quarta in classifica e che ha riscavalcato la Lazio, con gli uomini di Thiago Motta che accorciano anche il distacco dall’Inter adesso a -6 dalla vetta. La rabbia degli ultras della ‘Vecchia Signora’ non ha risparmiato neanche il tecnico italo-brasiliano, fischiato nel pre partita alla lettura delle formazioni. Alla fine però torna il sorriso sul volto di Motta, che non trattiene la gioia sul vantaggio di Khephren Thuram e nel finale applaude anche il raddoppio del redivivo Koopmeiners.

Thuram trascina la Juve: adesso è intoccabile a centrocampo

A trascinare la Juventus nelle ultime partite ci sta pensando soprattutto il figlio d’arte e alcune esclusioni del francese hanno fatto discutere non poco dalle parti della Continassa.

Secondo gol consecutivo e quarto stagionale per Thuram, per distacco al momento il giocatore più in forma del centrocampo bianconero. L’ex Lille attualmente è una pedina imprescindibile dello scacchiere di Motta, come dimostra l’ottima prestazione sciorinata ieri sera con il Verona. Thuram fondamentale, al contrario invece di Koopmeiners. L’olandese continua a faticare: stagione finora molto deludente e contro gli scaligeri è stato anche fischiato dal pubblico dell’Allianz Stadium. Fischi che poi si sono trasformati in timidi applausi dopo la rete che ha chiuso i conti in favore della ‘Vecchia Signora’. Thiago Motta se lo coccola in conferenza stampa, sperando in un cambio di marcia dell’ex Atalanta per la fase decisiva del campionato.