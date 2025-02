Nico Paz conquista tutti, dall’Inter allo ‘spettro’ Real Madrid: la situazione

L’argentino del Como brilla: su di lui le big di Serie A, ma attenzione al possibile ritorno a casa

6 gol, 4 assist e un impatto straordinario alla prima grande esperienza nel mondo tra i professionisti. Tra i volti più sorprendenti di questa Serie A c’è certamente Nico Paz. Il talento classe 2004, nato in Spagna ma nazionale argentino, prodotto delle giovanili del Real Madrid, sta stupendo tutti con la maglia del Como.

Il figlio d’arte (il padre Pablo è stato nazionale argentino), è andato a segno anche nella trasferta di Firenze contro la Fiorentina, dove ha disputato un’altra ottima prestazione. Il talentuoso centrocampista offensivo è finito nel mirino di tanti top club, in particolare in Serie A. L’Inter in particolare si sta guardando attorno per rafforzare il suo attacco e Paz è uno dei nomi in lista, ma i nerazzurri devono fare i conti anche con il Real Madrid che può riportarlo a casa. L’argentino ha un contratto fino al 2028 con i lariani. I ‘Blancos’ però possono riportarlo alla casa madre. E come sottolinea ‘Marca’ è un’idea che sta prendendo sempre più corpo. Le prestazioni del calciatore non stanno passando inosservate e il Real Madrid starebbe pensando di riportarlo nella capitale spagnola.

Tutti pazzi per Nico Paz, dal Real alle big di Serie A: il punto

Oltre all’Inter, anche Milan e Juventus seguono con attenzione il ragazzo e l’evolversi della sua situazione. Per acquistarlo dal Como i tre club dovrebbero sborsare però almeno 50 milioni di euro.

Le qualità del giocatore argentino non sono passate inosservate e anche l’ex nerazzurro Cauet, intervenuto in esclusiva a Calciomercato.it, ha elogiato il suo talento. Per strapparlo al Como, però, 50 milioni potrebbero non bastare. Il Como non ha necessità di vendere e Fabregas, come sottolineato da ‘Marca’, ha fatto capire che, a meno di un ‘richiamo’ da parte del Real Madrid, non è nei piani del club lariano cedere l’argentino, soprattutto per una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro. Un valore ritenuto troppo basso dall’allenatore catalano, considerato anche che il Real Madrid detiene il 50% sulla futura rivendita del giocatore.

Nel mercato, si sa, mai dire mai. E dunque impossibile escludere un possibile approdo del giocatore in una big italiana. Il Real Madrid e il prezzo però restano ostacoli duri e complicati. Convincere il Como non sarà facile, ancor più se Nico Paz continuerà a crescere e migliorare come sta facendo.