Nico Paz-Inter, c’è il sì: “Ha qualità straordinarie” | ESCLUSIVO

Il centrocampista argentino del Como nel mirino dei nerazzurri e intanto si parla anche di Frattesi e Asllani

Ad un passo dagli ottavi di Champions, potenzialmente prima in classifica insieme al Napoli. L’Inter di Simone Inzaghi sta rispettando i pronostici di inizio stagione, eccezione fatta per la sconfitta in Supercoppa.

I nerazzurri puntano alla vittoria in campionato, sperando di fare più strada possibile in Europa ed intanto sono impegnato anche sul mercato. L’idea è di non cedere nessuno, anche se c’è il caso Frattesi da risolvere, con la tentazione della Roma che a fine mercato potrebbe portare ad un addio, e le riflessioni in corso su Buchanan.

Del centrocampista ex Sassuolo ha parlato l’ex interista Benoit Cauet, intervenuto ai microfoni di Inter Zone sul canale Youtube di Calciomercato.it. L’ex centrocampista si è soffermato su diversi argomenti, elogiando anche Nico Paz, centrocampista argentino del Como che piace aanche i nerazzurri.

Inter, Cauet su Frattesi: “Serve il motorino per stargli dietro”

Nel mirino dell’Inter, ma con il Real Madrid che ha la possibilità di riportarlo a casa, Nico Paz sta stupendo tutti in Serie A.

Di lui Cauet dice: “Nico Paz è un giocatore che ha qualità incredibili, tecnicamente è bellissimo da vedere, fa delle cose meravigliose. È un giocatore che tante squadre forti vogliono, ma ce l’ha il Como oggi. So qualcosa? Non ho la sfera di cristallo”.

Il francese si sofferma anche su altri argomenti e, restando in tema centrocampo, su Frattesi dice: “Ci vuole il motorino per corrergli dietro. Asllani? Mi sembra molto più propositivo, Inzaghi ha lavorato molto bene con lui secondo me”. Infine un giudizio anche sull’allenatore nerazzurro, che dal suo arrivo a Milano ha conquistato sei trofei e una finale di Champions: “È un tecnico limitato? Li vorrei avere io i limiti che ha Inzaghi – risponde Cauet -. Fare quello che ha fatto negli ultimi anni è incredibile”.