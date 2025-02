Cinquanta milioni per Nico Paz: sarà il nuovo titolare

Il trequartista del Como può approdare in una big di Serie A: Inter, Juventus e Milan studiano il grande affare

Un predestinato. Nico Paz è apparso subito così: un talento che aspetta solo di sbocciare. Nel Como ci è riuscito al primo approccio: 5 gol e 4 assist nella sua prima metà di stagione in Serie A, numeri importanti a cui l’argentino ha affiancato anche giocate di altissima qualità.

La sensazione è che ci si trovi davanti ad un campione del futuro, non per nulla la provenienza è di quelle doc: il Real Madrid. Il Como lo ha acquistato a titolo definitivo, ma le merengues non hanno voluto perderne il controllo da subito. Si spiega così la possibilità che gli spagnoli si sono garantiti di acquistare a prezzo già fissato il calciatore, così come la percentuale di rivendita al 50% ad appannaggio dei blancos.

Ecco allora che le big che hanno messo gli occhi su di lui si ritroveranno davanti una situazione non facile, con la necessità di negoziare con il Real Madrid l’eventuale acquisto di Nico Paz.

Calciomercato, dall’Inter alla Juve: tutti in fila per Nico Paz

Del futuro del 20enne argentino si è parlato a Ti Amo Calciomercato sul nostro canale Youtube con le ultime notizie sull’interessamento di Inter, Juventus e Milan sul giocatore.

Non un affare semplice per le tre big del nostro campionato e soprattutto un affare economicamente impegnativo. Difficile immaginare l’acquisto di Nico Paz per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro: un rischio da correre per le tre big italiane se vogliono mettere le mani sul giovane talento scuola Real.

Un rischio che però potrebbe dare frutti già nell’immediato. Difficile pensare ad un Nico Paz non titolare nell’Inter, in caso di investimento importante sul calciatore. Allo stesso modo l’argentino sarebbe titolare nel Milan, che sulla trequarti ha ora preso Joao Felix che però è arrivato in prestito.

Infine, l’ex Real sarebbe titolare anche nella Juventus, magari arretrando Koopmeiners sulla linea dei centrocampisti dove potrebbe alzare il suo rendimento rispetto ai primi mesi in bianconero. Il tutto però tenendo in considerazione una cosa: sarà il Real a decidere se rinunciare a Nico Paz o riportarlo in Spagna.