In questa Juve non c’è posto: ora anche Koopmeiners è sotto esame

McKennie ormai inamovibile e Douglas Luiz in crescita: il nazionale olandese rischia di perdete il posto da titolare nella Juventus di Thiago Motta

Una Juventus diversa, per l’ennesima volta in stagione, quella che abbiamo visto ieri sera all’Allianz Stadium al cospetto del PSV Eindhoven.

Thiago Motta ha cambiato ancora pelle alla sua squadra, conquistando un risultato prezioso ma che non mette al sicuro la ‘Vecchia Signora’ in vista del ritorno dei playoff di Champions League contro gli olandesi. Ormai non fanno più scalpore le esclusioni di Vlahovic, con il centravanti serbo scavalcato dal neo arrivato Kolo Muani. Il francese si è preso subito la scena con 5 gol nelle prime tre apparizioni con la Juve e ieri ha comunque contributo al successo dei bianconeri nonostante sia rimasto all’asciutto. Adesso il Dt Giuntoli punta alla conferma a Torino del giocatore di proprietà del PSG, mentre Vlahovic è destinato all’addio.

Tempi duri per Koopmeiners: serve la svolta per tenersi stretta la Juventus

Se la scelta sul numero nove ex Fiorentina non sorprende, non può passare inosservata la decisione del tecnico di fare a meno di Teun Koopneiners dall’undici titolare nell’incrocio contro il PSV. Il nazionale olandese continua a non convincere in maglia bianconera e anche ieri non ha brillato entrando a gara in corso al posto dell’ormai imprescindibile McKennie.

Lo statunitense al contrario, elogiato da Thiago Motta in conferenza stampa, è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere della ‘Vecchia Signora’ ed è complicato al momento farne a meno tanto per citare le parole dello stesso allenatore ex Bologna. In crescita inoltre c’è anche Douglas Luiz, promosso in mediana nel match di Champions e che ha innescato Conceicao sul gol decisivo del baby Mbangula. Il brasiliano sta trovando sempre maggiore fiducia dopo una prima parte di stagione disastrosa e potrebbe diventare determinante per Thiago Motta nei prossimi mesi. La contemporanea presenza in campo di McKennie e Douglas Luiz escluderebbe di fatto Koopmeiners dall’undici titolare della Juventus.

Tempi duri per l’ex Atalanta, che nonostante la stima di Motta deve risalire la china e sgomitare per un posto al sole alla Continassa. Il numero 8 non sta giustificando il pesante investimento da quasi 60 milioni di euro e sarà sotto esame per il resto della stagione per tenersi stretta la Juve e allontanare un clamoroso addio in estate. Serve una svolta e immediata per ‘RoboKoop’.