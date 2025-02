Thiago Motta e gli esclusi eccellenti: oltre 140 milioni in panchina

Non solo Koopmeiners: altri tre big fuori dalla formazione titolare della Juventus nel match di Champions contro il PSV Eindhoven

Scelte forti, ancora una volta, quelle di Thiago Motta per l’andata del playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven all’Allianz Stadium.

A farne le spese questa volta in casa Juve è Teun Koopmeiners, irriconoscibile anche nell’ultima trasferta di campionato sul campo del Como. Motta esclude l’olandese dall’undici titolare, con McKennie confermato sulla trequarti e Douglas Luiz in mediana insieme a capitan Locatelli. Occasione importante per il brasiliano, che era entrato col piglio giusto al ‘Sinigaglia’. L’altro escluso eccellente è ovviamente Dusan Vlahovic, con Kolo Muani preferito anche in Champions al centravanti serbo.

Juventus-PSV Eindhoven, da Koopmeiners a Vlahovic: i big fuori in Champions

Il francese viaggia a una media record in bianconero (una rete ogni 52 minuti) e fa il suo esordio in Europa con la maglia della ‘Vecchia Signora’.

Oltre a Koopmeiners e Vlahovic, almeno inizialmente resteranno a guardare i compagni di squadra anche altri due big come Thuram e Conceicao. Per l’ex Lille è la terza esclusione consecutiva, mentre Thiago Motta ha preferito Nico Gonzalez al folletto portoghese sulla trequarti. Considerando le valutazioni di mercato dei quattro esclusi, sulla panchina bianconera siedono oltre 140 milioni nella sfida di Champions dello ‘Stadium’ contro il PSV.