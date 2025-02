Thiago Motta ha un obiettivo contro l’Inter ed esalta McKennie: “È speciale”

La Juventus fa suo il primo round del playoff di Champions contro il PSV Eindhoven: le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore bianconero

La Juventus torna ad esultare in Champions League e porta a casa un risultato prezioso in vista del ritorno in Olanda della prossima settimana.I bianconeri bissano il successo della prima fase contro il PSV Eindhoven, proseguendo nella striscia vincente tra campionato e coppa dopo le vittorie contro Empoli e Como.

McKennie (ancora lui) e il neo entrato Mbangula stendono gli olandesi, con Thiago Motta che promuove la gara della sua squadra in conferenza stampa: “Il risultato rispecchia quello che abbiamo visto in campo, è stata una partita equilibrata contro un avversario che gioca bene e con una filosofia offensiva. È il primo passo per noi, al ritorno servirà un’altra ottima prestazione“, risponde l’allenatore italo-brasiliano alla domande dell’inviato di Calciomercato.it.

Domenica c’è il Derby d’Italia contro l’Inter, incrocio che non ha bisogno di presentazioni: “Incontriamo una squadra forte e che in campionato sta meglio di noi. Abbiamo lo stesso obiettivo di stasera: giocare un’altra grande partita e conquistare la vittoria“.

Juventus-PSV, Thiago Motta sul cambio di Yildiz: “Scelta tecnica”

Thiago Motta si sposta poi sui singoli ed esalta McKennie: “Weston è un giocatore speciale, un grande giocatore e un grande ragazzo. Stiamo parlando di un calciatore di alto livello e che, escluso il portiere, può giocare dappertutto e in ogni ruolo. Adesso faccio fatica a non schierarlo tra gli undici titolari”.

Il tecnico bianconero spiega il cambio di Yildiz, fuori all’intervallo:”È stata una scelta tecnica. Chi è entrato ha alzato il livello della squadra. Sono felice che Mbangula non sia contento della sua prova. Ha un atteggiamento fantastico: è partito dalla NextGen, adesso ci sta dando una grossa mano. Questa sera schieravano la formazione più giovane nella storia della Juventus in Champions. Ci manca un po’ di esperienza e dobbiamo compensare questo gap giocando con maggiore ritmo, dinamismo e intensità”.

🗣️ #JuvePSV – #ThiagoMotta in conferenza alla domanda di @calciomercatoit: “Partita equilibrata, è un primo passo. Al ritorno servirà un’altra ottima partita. L’#Inter? Incontriamo una grande squadra, che sta meglio di noi in campionato. L’obiettivo è fare una grande prestazione” — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 11, 2025

Infine sulla prova di Douglas Luiz, in crescita nelle ultime uscite: “Ha fatto un’ottima partita, sta bene e mi piace vedere in campo questa sua voglia ed energia. Finora non è riuscito a esprimersi al massimo, ma stiamo parlando di un giocatore forte.