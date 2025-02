Fiorentina, l’annuncio su Fagioli: “Grazie Giuntoli, prenderà le redini della Nazionale”

L’acquisto del giovane centrocampista tiene sempre banco. Ha esordito lunedì contro l’Inter

Il trasferimento di Fagioli alla Fiorentina, di cui si è parlato ampiamente su Calciomercato.it, fa ancora molto discutere. Molti tifosi bianconeri rimpiangono il giovane centrocampista, che in occasione del suo debutto contro l’Inter ha già dato un assaggio delle sue qualità, contribuendo alla manovra offensiva con le sue giocate.

Abbiamo deciso così di commentare questa operazione, l’ennesima sull’asse Firenze-Torino, con un esperto delle vicende Viola come Dario Baldi. “Io ringrazio Giuntoli per averci dato nemmeno a troppo il futuro del centrocampo della Nazionale – le parole del giornalista de La Zanzara a ‘TiAmoCalciomercato’ su youtube-. Penso che Fagioli a Firenze farà bene, sono sicuro che possa davvero ripartire alla grande. Fagioli alla Fiorentina troverà la sua centralità e si prenderà anche le redini dell’Italia”.

Comuzzo e la Juve: “Nel caso non sarà un pacco”

Inevitabile una battuta su Comuzzo, trattato a lungo dal Napoli a gennaio e obiettivo anche della Juventus per l’estate: “Pietro alla Juventus non sarebbe un pacco come lo è stato Nico Gonzalez. Un profilo come quello del giovane difensore è difficile da trovare, soprattutto perché lo hai cresciuto in casa”. La richiesta della Fiorentina per il suo giovane difensore è sempre stata sui 40 milioni di euro, mentre il Napoli si è spinto fino a 35 milioni di euro, con bonus.

Infine, il giornalista ha rilasciato un parere sui commenti razzisti rivolti a Moise Kean: “Si è consumata l’ennesima vergogna social e sono contento che lui abbia messo i nomi non oscurati, quando uno è razzista bisogna far vedere chi è”. Ieri, l’attaccante nigeriano ha deciso di mostrare alcune offese sui propri social.

Un gesto che ha suscitato la solidarietà di tanti calciatori come Balotelli e addetti ai lavori italiani e stranieri. Sempre nell’intervento di ieri, andato in onda sul canale ufficiale di Calciomercato.it, Baldi aveva parlato a lungo della partita contro l’Inter, che ha scatenato tante polemiche.