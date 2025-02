Inter-Fiorentina, clamorosa presa di posizione: “0-3 a tavolino”

Non si placano le polemiche arbitrali in Serie A dopo il caso Bastoni. Nel mirino l’arbitro La Penna e il protocollo Var

La sfida del Meazza tra Inter e Fiorentina ha chiuso la 24esima giornata di Serie A, ma continua a far discutere per gli errori arbitrali. Nel mirino c’è soprattutto l’errore di La Penna, che non si è accorto che il pallone calciato da Bastoni era già uscito dal terreno di gioco.

A causa dell’attuale protocollo, il Var non è potuto intervenire a correggere la decisione del fischietto romano e sugli sviluppi del corner è arrivato l’autogol di Pongracic che ha sbloccato la partita. Sul tema, in esclusiva alla trasmissione Ti Amo Calciomercato.it in onda sulla pagina YouTube di CMIT, è intervenuto anche il giornalista e tifoso viola Dario Baldi, che non ha risparmiato critiche: “Ormai siamo abituati a vedere il calcio come una barzelletta. Io credo sia folle vedere una situazione come quella di ieri sera, un episodio simil Muntari, per il quale non si può ricorrere alla tecnologia. A me non interessa sentire l’audio di Open VAR, non mi chiarisce nulla. Ora vale tutto, è una roba che non può succedere, potrebbe accadere in Eccellenza o in Seconda Categoria dove non ci sono nemmeno gli assistenti, ma non in Serie A. E’ una situazione irritante, troppi errori: manca il secondo giallo a Mkhitaryan e manca un’altra ammonizione a Barella“.

Il giornalista di ‘RadioFirenzeViola’ è molto deciso nella sua valutazione: “Io penso che ieri sera sia stato un furto con scasso e senza passamontagna. Così si ridicolizza la Serie A: o si mette fine al VAR oppure mettiamo il VAR a chiamata. Con gli arbitri di porta la situazione di ieri si sarebbe chiarita in un secondo. Qualsiasi tifoso di qualsiasi squadra si sarebbe arrabbiato. Preferisco non avere il rigore compensativo, piuttosto che mandare all’aria il piano partita. Ieri sera la Fiorentina dopo quell’episodio doveva uscire dal campo e prendersi il 3-0 a tavolino come ha fatto l’Adana Demirspor in Turchia contro il Galatasaray, evitando anche il teatrino di Inzaghi in conferenza stampa. Il regolamento prevede anche un punto di penalizzazione se abbandoni il campo? Mi prendevo volentieri pure quello” conclude sorridendo.

Fiorentina, Baldi: “Ringrazio Giuntoli per il regalo Fagioli. Comuzzo alla Juve? Varrà 50 milioni”

Dario Baldi ha commentato anche i tanti movimenti di mercato sull’asse Fiorentina-Juventus. L’ultimo è stato Fagioli in viola, il prossimo potrebbe essere Comuzzo in bianconero.

“Io ringrazio Giuntoli per averci dato a costi nemmeno troppo alti il futuro del centrocampo della Nazionale. Penso che Fagioli a Firenze farà bene, sono sicuro che possa trovare la possibilità di ripartire. Fagioli alla Fiorentina troverà la sua centralità e si prenderà le redini dell’Italia. Comuzzo alla Juventus? Non penso sarebbe un pacco come lo è stato Nico Gonzalez. Un profilo come quello del giovane difensore è difficile da trovare, soprattutto perché lo hai cresciuto in casa. Secondo me Comuzzo arriverà a valere 50 milioni di euro“.