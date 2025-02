Napoli, emergenza infortuni e il rimpianto di gennaio: ora Conte ha due opzioni

Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera sono infortunati e salteranno anche il big match contro la Lazio: Conte ha solo due opzioni

Il Napoli pareggia contro l’Udinese e Conte non fa drammi per il risultato: “Ci sta pareggiare contro i bianconeri”. Ma a preoccupare potrebbero essere le condizioni dei due terzini sinistri Olivera e Spinazzola.

Infatti, l’uruguaiano sta recuperando dal problema al polpaccio accusato prima dell’incontro con la Juventus. Serviranno altri 10-15 giorni per ritornare in campo. Invece, gli esami strumentali effettuati da Spinazzola hanno evidenziato una lesione del medio gluteo destro, che potrebbero tener fuori l’ex Roma dalle 2 alle 3 settimane. Insomma, l’obiettivo sarà poi recuperarlo per Napoli-Inter.

Contro l’Udinese ha giocato Mazzocchi, in un ruolo non propriamente suo – è il vice di Di Lorenzo a destra – ed è stato tra i peggiori in campo. Ha chiaramente sentito la partita, visto che non partiva titolare da oltre 100 giorni, e ha gestito male alcune situazioni in cui sarebbe dovuto essere più lucido.

Napoli, l’occasione Biraghi e la novità contro la Lazio

Nel mercato di gennaio, c’è stato un momento in cui Biraghi è stato proposto al Napoli. Un’occasione, visto che l’ex capitano della Fiorentina aveva rotto con il club ed era pronto ad una nuova avventura. La società azzurra, però, si sentiva sicura con i due terzini. E anche quando Olivera ha accusato problemi al polpaccio, è stato preferito non intervenire sul mercato per acquistare un nuovo esterno basso di sinistra. Il tentativo di portarlo a Napoli è stato fatto anche a poche ore dal gong, ma alla fine Biraghi è sbarcato al Torino.

L’imprevisto dell’infortunio di Spinazzola non era pronosticabile, ma da anni lotta con vari acciacchi fisici che non gli permettono di chiudere serenamente una stagione senza problemi. Col senno di poi, Biraghi sarebbe tornato utile alla formazione partenopea. Ma il calcio, in generale la vita, è fatta di scelte. E il Napoli ha fatto scelte ben precise nel calciomercato invernale, condivisibili o meno.

E così, Conte si ritrova a giocare una serie di match importanti senza titolari sulla corsia mancina. La preoccupazione è chiaramente legata alla sfida Scudetto contro l’Inter, in programma il weekend il 2 marzo. E nel frattempo, c’è da pensare alla gara contro la Lazio, altrettanto fondamentale per la lotta al primo posto. Viste le difficoltà emerse in campo contro l’Udinese, potrebbero esserci delle novità di formazione nel prossimo turno di campionato. Juan Jesus potrebbe rilevare Mazzocchi sulla sinistra, solo se Buongiorno darà garanzie per partire titolare.

La seconda opzione resta chiaramente insistere e dare fiducia a Mazzocchi in un ruolo non suo. In casi di emergenza come questi, Conte dovrà trovare la miglior soluzione per mantenere il gruppo ben saldo e lucido.