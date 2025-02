“Inadeguato”: furia azzurra, cosa è successo in Napoli-Udinese

Nel corso della sfida del Maradona tra azzurri e bianconero c’è un caso evidente: i tifosi non sono affatto contenti

Partita complicata per il Napoli contro l’Udinese: i friulani hanno iniziato a ritmo alto la sfida e con Thauvin hanno creato più volte presupposti per andare in vantaggio.

Il francese sull’out mancino della difesa del Napoli ha avuto grande libertà, proprio il ruolo dove Conte deve fare i conti con assenze in serie. Oltre ad Olivera, il tecnico salentino ha perso anche Spinazzola e ha dovuto schierare come titolare Mazzocchi.

L’ex Salernitana sta soffrendo molto sul suo lato, con Thauvin appunto che riesce a superarlo con estrema facilità, arrivando quasi sempre sul fondo e creando più di qualche preoccupazione alla retroguardia azzurra. Così i tifosi partenopei sui social si sono scagliati contro di lui e hanno sottolineato la sua prestazione non brillante.

Mazzocchi mi sta facendo diventare nordista — Dilema (@Masturbinho__) February 9, 2025

Gran parata di Meret, poi dall’angolo palla fuori di poco. Stiamo rischiando più del solito, soprattutto dal lato di Mazzocchi che ha Thauvin, cliente scomodo assai.#NapoliUdinese#ForzaNapoliSempre 🩵⚽️ — Ste (@grisou79) February 9, 2025

Il nostro centro-sinistra oggi: Jesus-Mazzocchi. Capite il miracolo che stiamo facendo quest’anno?#NapoliUdinese — Gio Delfi (@Gio_Delfi) February 9, 2025

Ma è l’Udinese che stasera sembra il Real Madrid (e che palesemente contro l’Inter si scanserà) o e Mazzocchi che non si può vedere?#NapoliUdinese — Fab10 (@fab10xx) February 9, 2025

Non ci stanno facendo capire niente sul lato Mazzocchi jesus — Mio (@Mario714772) February 9, 2025

Mazzocchi è inadeguato

Ma tutto ok via alcatraz — kolomuanismo (@JustFreh) February 9, 2025

Mazzocchi c pas possible d’avoir ça dans un club sérieux — RoPix (@TheRoPix) February 9, 2025

Napoli-Udinese, Mazzocchi bocciato: “Non è da Serie A”

In molti sottolineano la disparità di qualità tra Thauvin e Mazzocchi ed evidenziano anche come il terzino del Napoli non abbia la qualità per giocare in una squadra da scudetto.

“Mazzocchi non può giocare in un club di Serie A” scrive un utente su X ed un altro sottolinea come sia “inadeguato”. Poi c’è chi prende spunto proprio dalle difficoltà di Mazzocchi per esaltare il lavoro di Conte: “Capite il miracolo che stiamo facendo quest’anno?”. A dare ‘ragione’ ai tifosi l’incertezza di Mazzocchi in occasione dell’1-1 dei friulani con l’esterno che per evitare una rimessa laterale, restituisce palla all’Udinese in attacco.