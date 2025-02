Scopri quali sono stati i 5 calciatori protagonisti in Serie A nell’ultimo giorno di calciomercato per la sessione di gennaio 2025: non mancano le sorprese

L’ultimo giorno di calciomercato regala spesso sorprese, sia che si tratti di quello estivo, che di quello invernale. Anche per questo 2025 non sono mancati colpi di scena per le ultime 24 ore di campagna acquisti. Trattative che hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso e che potrebbero persino risultare decisive per il resto della stagione.

Ci sono stato nomi sono sotto la luce dei riflettori nell’arco di questa giornata, rimasti in bilico fino all’ultimo secondo. Abbiamo quindi voluto dedicare un focus a 5 calciatori diventati protagonisti per la Serie A nell’ultimo giorno del calciomercato di gennaio 2025. Non sono mancate le soprese e i momenti inaspettati.

Noah Okafor, il salvagente per il Napoli

Alla fine il Napoli ha trovato il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Dopo settimane di trattative, con la volontà di acquistare Alejandro Garnacho, gli azzurri hanno dovuto ripiegare su un nome last minute. Saltato l’argentino, sfumato anche Adeyemi e con una trattativa praticamente impossibile per Saint-Maximin, alla fine la dirigenza partenopea si è vista costretta a puntare sull’olandese.

Una strada percorsa proprio in quest’ultimo giorno di trattative, dove non c’è stato tempo neanche di svolgere le visite mediche. Le stesse che hanno impedito allo stesso Okafor di firmare per il Lipsia. Il destino ha scelto il Napoli per il classe 2000, che ora dovrà ritrovare la forma migliore per risultare decisivo sotto la guida di un sergente come Antonio Conte.

Santiago Gimenez, il nuovo centravanti del Milan

La notizia era nell’aria già da un paio di giorni, ma solamente nell’ultimissimo giorno di calciomercato è diventata ufficiale. L’attaccante messicano, nato in Argentina, ha firmato con il Milan per prendere il posto di Alvaro Morata. L’esperienza dello spagnolo in rossonero si è conclusa dopo solamente 6 mesi e così il club ha deciso di puntare su un nome di primo piano.

Per questa seconda metà di stagione farà affidamento sul classe 2001 arrivato dal Feyenoord per circa 32 milioni di euro secondo Trasnfermarkt. In stagione ha già realizzato 16 gol in 19 partite e proverà da subito a diventare determinante in Serie A. Il Milan farà grande affidamento su di lui per puntare alla qualificazione per la prossima Champions League.

Lloyd Kelly, il difensore tanto cercato dalla Juve

Vi abbiamo parlato di Lloyd Kelly nel focus dedicato ai calciatori inglesi che hanno vestito più volte la maglia della Juventus. Sono trascorse quasi due settimane dal nostro approfondimento e, finalmente, il difensore ha firmato con i bianconeri. Si è dovuto attendere l’ultimissimo giorno di mercato per sostituire Gleison Bremer, vittima di un terribile infortunio al legamento crociato in autunno.

Il 26enne arriva in Italia dal Newcastle con la formula del prestito a 3,8 milioni e l’obbligo di riscatto a fine stagione per altri 17,2. Un affare da 21 milioni complessivi, che permette così a Thiago Motta di avere a disposizione il tanto richiesto centrale, che potrà così affiancare a Kalulu o Gatti, prima del ritorno proprio di Bremer nella prossima stagione.

Joao Felix, il colpo a sorpresa del Milan

Un grande filo conduttore in questo in questo ultimo giorno di calciomercato: il Milan. I rossoneri sono stati scatenati nelle ultime 24 ore, cedendo Okafor, ufficializzando Gimenez, lasciando partire Bennacer, acquistando Bondo e sorprendendo con il colpo Joao Felix. L’attaccante classe 1999 è approdato in prestito dal Chelsea e resterà in rossonero fino al termine della stagione.

Il portoghese avrà una chance per riscattarsi in Italia, dopo una serie di stagioni sotto tono. Lui che nel 2019 e nel 2020 ha raggiunto anche un valore di mercato di 100 milioni complessivi, adesso potrà mettersi in mostra con la maglia del Milan. Una grande occasione per trascinare i rossoneri verso la Champions insieme al connazionale Leao e agli altri nuovi arrivati in rosa.

Nicolò Fagioli, affare last second per la Fiorentina

Altra trattativa estremamente complessa quella che ha portato Nicolò Fagioli alla Fiorentina. Una giornata intensa per trattare e trovare una soluzione che accontentasse il giocatore, la Juventus e i Viola. Da giorni le parti erano in contatto per chiudere il colpo, con il Marsiglia di De Zerbi che ha provato a inserirsi, prima di virare su Bennacer del Milan.

Alla fine, a pochissimi istanti dalla conclusione del calciomercato, il centrocampista ha finalmente potuto ricevere la notizia dell’ufficialità del suo trasferimento in Toscana. Una grande occasione per rilanciarsi, dopo un lungo periodo complicato, che ha condizionato pesantemente anche la sua vita privata.