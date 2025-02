Gimenez atterrato a Milano: “Sono molto contento. Il Milan è un grandissimo club” | VIDEO CM.IT

Il bomber messicano è stato strappato al Feyenoord per poco più di 30 milioni bonus esclusi. Domattina le visite prima della firma e del derby con l’Inter

Finalmente Gimenez. Il bomber messicano è appena atterrato a Milano, ad accoglierlo l’entusiasmo di un folto numero di tifosi del Milan. I rossoneri hanno messo le mani sul suo cartellino al termine di una trattativa molto complessa: l’accordo col Feyenoord è stato raggiunto a a una cifra superiore ai 30 milioni. Coi bonus si supereranno i 35 milioni di euro.

Domani visite, firma e derby (da spettatore)

Domattina alle 8.15 sono in programma le visite mediche, prima della firma in sede che ci sarà intorno alle ore 15. Tre ore dopo sarà al ‘Meazza’, per assistere al derby con l’Inter. Il primo da attaccante dei rossoneri.

“Sono molto contento – ha detto all’arrivo in albergo ai cronisti presenti – Perché il Milan? Perché è un grandissimo club”.

Il contratto di Gimenez

Autore di 16 gol in questa stagione, Gimenez si legherà al Milan con un contratto da 2,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno. Prenderà il posto di Alvaro Morata, il quale andrà al Galatasaray in prestito con obbligo.