Al Napoli arriva Okafor, ma il post Kvaratskhelia è stato un disastro: sfumati 10 colpi

Il Napoli ha cercato a lungo il sostituto di Kvaratskhelia: alla fine è arrivato in prestito l’attaccante svizzero, ma era solo l’undicesima alternativa

Khvicha Kvaratskhelia non è mai stato a disposizione di Antonio Conte dall’inizio del nuovo anno. Aveva già avviato contatti mesi fa con il PSG, poi la richiesta ufficiale di andare via in questa sessione e l’amarezza del mister per aver perso uno dei migliori calciatori in rosa. Un tradimento.

Da post Fiorentina-Napoli, Manna si è messo a lavoro notte e giorno alla ricerca del sostituto ideale. Tantissimi i nomi vagliati per la corsia mancina. Per qualcuno solo un sondaggio, un’informazione richiesta all’agente o al club. Per altri trattative non portate al termine, ma certe. La lista del direttore sportivo azzurro è lunghissima. Praticamente una squadra di calcio: almeno 10 calciatori tra proposte e ipotesi per il post Kvaratskhelia.

Calciomercato Napoli: da Adeyemi a Zhegrova, cosa è andato storto

Tra i primissimi obiettivi del Napoli per il post Kvaratskhelia, c’era Edon Zhegrova. L’attaccante del Lille è kosovaro, ma ha passaporto tedesco e si sarebbe potuto unire al club azzurro. Tuttavia, la formazione francese l’ha reso incedibile. Almeno fino al termine della stagione. Per la prossima estate può aprirsi uno spiraglio, poiché il giocatore entra in scadenza di contratto.

Tra i nomi vagliati, Manna avrebbe chiesto informazioni anche per Galeno del Porto, valutato però 30-35 milioni di euro. Poi c’è stato un sondaggio per Ndoye, valutato oltre 25 milioni di euro dal Bologna; ma è stato provato anche un approccio per Noa Lang. L’olandese era disposto al trasferimento, ma il PSV ha deciso di non cederlo in questa sessione nonostante una buona proposta economica offerta dal Napoli.

Sondato anche Federico Chiesa, tramite chiacchierate informali con i suoi agenti, ma la volontà del calciatore è sempre stata quella di restare almeno fino a fine anno al Liverpool. Vuole giocarsi le sue carte in Premier League. Poi, anche in questo caso, si vedrà. Per l’estate tutto può succedere. Sono avvenuti anche colloqui con l’entourage di Werner, poco prima di Napoli-Juventus.

E proprio in quell’occasione si è parlato anche di Okafor, scaricato dal Milan, che ha gli stessi agenti dell’attaccante del Tottenham. Lui sì che è arrivato. Prima dello svizzero, negli ultimi giorni di mercato è stato valutato Amuzu, giovanissimo dell’Anderlecht.

Le piste più calde sono state, però, altre. Garnacho in primis. Obiettivo principale di Antonio Conte e di Manna. Ma come avevamo raccontato già su Calciomercato.it, il Manchester United non si sarebbe privato di Rashford e l’argentino nella stessa sessione. L’inglese è stato girato in prestito all’Aston Villa, mentre Garnacho è stato rivalutato da Amorim.

La pista secondaria è stata Adeyemi. Mentre con il Borussia Dortmund era stata trovata l’intesa economica, la volontà del calciatore ha congelato l’operazione: Adeyemi non ha mai voluto lasciare la Germania per questioni familiari.

Infine, il decimo nome di questa lunga lista: il nome a sorpresa, ritornato caldo nei database del Napoli. Già in passato la società partenopea aveva sondato la pista Saint-Maximin, che nelle ultime ore è stato praticamente uno dei principali indiziati per prendere il posto di Kvaratskhelia. Affare complicato sul nascere: di proprietà dell’Al Ahli, ma in prestito al Fenerbahce. Sarebbe servita una deroga speciale dalla FIFA perché il mercato in Arabia è chiuso dal 1 febbraio. Mai arrivata. Dopo il francese, Manna ha riallacciato i rapporti con l’agente di Okafor e con il Milan, portando a termine il tanto agognato colpo sulla fascia sinistra.