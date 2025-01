Milan, allarme Conceicao: il derby decide la panchina

Sergio Conceicao e i rossoneri, strade che potrebbero già separarsi a sorpresa: cosa può accadere dopo il match con l’Inter

Avrebbe voluto arrivare in maniera molto diversa, al derby, il Milan, reduce dalla pesante sconfitta con la Dinamo Zagabria in Champions League. Un ko che ha significato la mancata opportunità di approdare direttamente agli ottavi di finale della competizione, con il rischio di incontrare prima la Juventus e poi l’Inter nei successivi accoppiamenti, ma che ha anche riproposto per l’ennesima volta il problema di un gruppo che fatica a trovare la giusta continuità tecnica, tattica e mentale sul terreno di gioco.

Una prestazione per ampi tratti sconcertante, quella mandata in scena in Croazia, che rischia di avere strascichi pesanti. La marcia di avvicinamento alla stracittadina con l’Inter come detto si complica e con il mercato sullo sfondo, nelle prossime ore, il Milan potrebbe anche essere stravolto. L’offensiva per Gimenez ma anche il possibile addio di Morata, e non soltanto. I rossoneri valutano una ampia gamma di operazioni in chiusura di sessione, le numerose partenze in vista indicano anche le problematiche di un gruppo che non si ritrova. E in tal senso può finire in discussione anche la posizione dell’allenatore.

Milan, Conceicao già verso la rottura: gli scenari tra il possibile esonero o le dimissioni

Può apparire paradossale che, a un solo mese dal suo arrivo a Milanello, Sergio Conceicao sia a rischio. Ma al di là di una decisa impronta caratteriale che ha portato a rimonte significative, dalla Supercoppa ai match di campionato, l’impatto con il gruppo non è stato dei più semplici. E la società è attesa da valutazioni altrettanto complicate.

Il derby sarà importante non solo per il risultato, ma anche per capire la risposta della squadra e il rapporto con Conceicao. Secondo ‘Tuttosport’, si intende valutare se esiste una frattura tra il tecnico e i giocatori. Ma c’è anche l’eventualità delle dimissioni, se il portoghese dovesse confermare le difficoltà espresse nel lavorare con questo gruppo e già fatte capire attraverso alcune dichiarazioni. Ancora una volta, dunque, il derby sarà un crocevia fondamentale per il Diavolo, in una stagione fin qui di vera e propria passione.