Gimenez e un altro bomber al posto di Morata: scelta fatta

Sono ore decisive per l’attacco rossonero: l’arrivo del messicano è legato alla partenza dello spagnolo, e viceversa. Decisione presa

Stretta finale per Santiago Gimenez al Milan. Come scritto da Calciomercato.it, l’operazione col Feyenoord è sul rettilineo finale. “Dopo aver alzato la propria offerta, superando i 30 milioni di euro – abbiamo scritto stamane all’ora di pranzo – ora il club i aspetta il via libera da parte degli olandesi. Parti vicinissime, “anche se l’ok definitivo da Rotterdam non è ancora arrivato”.

Gimenez legato a Morata, e viceversa

L’affare per il bomber messicano è strettamente legato all’uscita di Alvaro Morata, direzione Galatasaray. L’uno blocca l’altro, l’uno sbloccherebbe l’altro a meno di ripensamenti clamorosi dello spagnolo oppure del Feyenoord. Nel mercato davvero tutto può accadere.

Lucca bocciato dai tifosi del Milan

A proposito dell’addio di Morata, inaspettato per certi versi, stamane ai nostri followers X abbiamo chiesto “chi dovrebbe prendere il Milan per sostituirlo?”. L’opzione meno votata è stata quella rappresentata da Lorenzo Lucca, bomber dell’Udinese molto apprezzato dai rossoneri. Ha preso un misero 9%.

Non ha preso tanto di più (13,5%) l’opzione “Nessuno dei due”, ovvero né Gimenez né Lucca. A questo punto sarebbe sorprendente se Ibrahimovic e soci non acquistassero l’uno o l’altro, a meno di una permanenza – adesso clamorosa – del sopracitato Morata.

Gimenez e Lucca con l’addio di Morata: scelta fatta

Allora, “chi dovrebbe prendere il Milan” per rimpiazzare Morata, ricordando che tra i rossoneri e il Galatasaray c’è già un accordo per il prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 10 milioni. Vittoria al fotofinish, di corto muso per Santiago Gimenez. Solo e soltanto lui con l’addio dell’ex Juventus.

L’opzione Gimenez ha preso il 39,6%, sconfiggendo di pochissimo “Gimenez e Lucca insieme”, che ha terminato il sondaggio col 37,8% di voti. Ossia il doppio colpo qualora venisse davvero venduto Morata appena sei mesi dopo il suo sbarco a Milanello per 13 milioni di euro.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 👀 #Morata sempre più verso il #Galatasaray: chi dovrebbe prendere il #Milan per sostituirlo ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 31, 2025

Camarda al Monza aspettando Gimenez-Morata

Vediamo come andrà a finire la telenovela Gimenez, ripetiamo legata alla partenza di Morata. Chi ha già lasciato l’attacco della squadra di Conceicao è Camarda, il quale si trasferisce in prestito al Monza.