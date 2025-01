Alta tensione Juve e Motta nella bufera: “Un caso ha scosso lo spogliatoio” | ESCLUSIVO

Le ultime sui bianconeri sul canale Youtube di Calciomercato.it: “Questa non è stata una mossa che ha portato dei benefici all’ambiente”

Puntata ricchissima quella di Juve Zone, programma tutto incentrato sui bianconeri in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. L’ospite di oggi è stato Emanuele Gamba, giornalista de ‘La Repubblica’ che ha svelato particolari interessanti che gettano ancora più ombre sul presente e sul destino di Thiago Motta.

“Motta fatica a farsi seguire”

“Se all’interno dello spogliatoio del Milan sembrerebbe esserci maggiore conflittualità, acuitasi con l’arrivo di Conceicao, in casa Juventus c’è invece incomunicabilità. Nel pezzo di stamane ho scritto una frase che, secondo me, descrive in maniera corretto il rapporto fra Motta e i giocatori: ‘Sta faticando a farsi seguire’.

“Questo è molto diverso dalla squadra che non vuole seguirlo, una differenza secondo me più grave – ha sottolineato Gamba . C’è una difficolta da parte dell’allenatore a farsi capire dai giocatori. Motta sta seguendo una linea confusa e tutti quanto stiamo facendo fatica a capirla”.

Gamba: “Il caso Danilo ha scosso lo spogliatoio”

Il ‘caso’ Danilo è stata forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “Ha scosso lo spogliatoio perché comunque era un giocatore che era una guida per i compagni, forse l’ultima dopo che, uno alla volta, quelli della vecchia guardia sono andati via.

Lui era l’ultimo punto di riferimento della Juventus che ha vinto. Questa non è stata una mossa che ha portato dei benefici all’ambiente, poi invece dalla società fanno sapere che è stato Danilo ad avere dei comportamenti non adeguati, a tirarsi un po’ fuori da solo”.

Giocatori in difficoltà: “Fagioli ha rotto con Motta da due mesi”

“Calciatori come Locatelli o McKennie stanno facendo fatica perché le loro mansioni cambiano di partita in partita. L’americano è passato tra Bergamo e Bruges da essere terzino a centravanti.

Quest’anno Locatelli invece aveva iniziato da mezz’ala e adesso è stato messo di nuovo mediano – ha evidenziato Gamba a Juve Zone – ma so per certo che non è contro l’allenatore, ma sono giocatori che possono avere un disagio. Stesso discorso per Yildiz. C’è Fagioli che ha rotto con Motta da due mesi, non so se andrà via, ma non si porterà via un buon ricordo”.

Gap con l’Inter, Gamba: “Paratici ha demolito tutto in due anni”

“La Juventus è dietro all’Inter in tutto, ma anche senza avere una colpa specifica. Marotta ha segnato il campionato italiano, prima ha preso la Juventus e l’ha ricostruita pezzo dopo pezzo. Poi ha lasciato la Juventus e al suo posto è arrivato Paratici che ha demolito tutto in due anni”, ha concluso Gamba.