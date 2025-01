Fiorentina, ore decisive per Zaniolo e Fagioli: ecco cosa manca | CM.IT

La Fiorentina è attivissima sul mercato per regalare i rinforzi chiesti all’allenatore Raffaele Palladino. E il Napoli continua a spingere per Comuzzo

Tantissimo lavoro per i dirigenti della Fiorentina in questa sessione di calciomercato, in entrata e in uscita. E questi ultimi giorni non saranno diverse, viste le tante trattativa da portare a termine.

Come raccontato dalla nostra redazione con dovizia di particolari, i Viola potrebbe sacrificare un pezzo importante della rosa come Pietro Comuzzo. Il Napoli capolista, guidato in panchina da Antonio Conte, spinge per avere il difensore a stretto giro di posta e la società sta cercando di fare tutto il possibile per accontentarlo. La richiesta è di 35 milioni di euro, i campani sono arrivati a quota 30 milioni tra prestito, riscatto e bonus vari. Le parti continuano a discutere per cercare di avvicinarsi ulteriormente alla definitiva quadratura del cerchio.

Nel frattempo, è arrivato dal Monza Pablo Marì, roccioso centrale richiesto espressamente da Palladino, oltre a Michael Folorunsho e Nicolas Valentini, quest’ultimo dal Boca Juniors. Ma ci sono due nomi che agitano il mercato in entrata della società gigliata, due Nicolò: Zaniolo e Fagioli. Per il primo, si tratterebbe di un ritorno a ‘casa’, visto che è cresciuto proprio nelle giovanili, tra le altre, della Fiorentina prima di spiccare il volo verso altri lidi.

La #Fiorentina, che lavora concretamente su #Fagioli, conta di chiudere in queste ore anche per #Zaniolo: col #Galatasaray si discute del numero di presenze che faranno scattare l’obbligo di riscatto, fissato a 16 milioni di euro @calciomercatoit https://t.co/qDB5ojmNnV — Alessio Lento (@alessio_lento) January 31, 2025

Zaniolo e Fagioli alla Fiorentina: ecco cosa manca

L’altro, invece, è in uscita dalla Juventus ed è a caccia di spazio e continuità altrove. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, per Zaniolo, dopo il via libera dell’Atalanta, resta distanza col Galatasaray per il numero di presenze che facciano scattare l’obbligo di riscatto, fissato a 16 milioni di euro. I discorsi vanno avanti, nonostante qualche piccolo intoppo. Per Fagioli, invece, si discute della formula: i bianconeri vogliono inserire l’obbligo di riscatto, operazione totale da circa 20 milioni di euro. Di contro, la Fiorentina vorrebbe fermarsi al diritto di riscatto. Si tratta, anche qui, per cercare di chiudere la situazione nel più breve tempo possibile. Sono ore febbrili in casa Viola.