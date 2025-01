Thiago Motta nei guai, UFFICIALE: lesione muscolare per Kalulu

Le ultime sulle condizioni del difensore centrale francese, infortunatosi durante il match di Champions League contro il Benfica

Piove sul bagnato in casa Juventus. Oltre alla pesante sconfitta in Champions League, i bianconeri devono fare i conti anche con l’infortunio di Pierre Kalulu.

Il difensore, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League contro il Benfica, è stato sottoposto questa mattina, presso il J | medical, ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra.

Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero. Si prevede uno stop di circa un mese. Per Thiago Motta sarĂ così complicato riabbracciare l’ex Milan prima di 3-4 settimane: una brutta tegola per i bianconeri, considerando che si gioca ogni tre giorni.

Juventus senza Kalulu: ecco le partite che salterĂ

Pierre Kalulu così salterà certamente la partita contro l’Empoli e poi anche quella contro il Como. Out, poi, per il big match di campionato contro l’Inter in programma il 16 febbraio.

Ma oltre alle partite di Serie A, il difensore sarà chiamato a dare forfait anche per i playoff di Champions League, in programma 11/12 e 18/19 febbraio. Servirà dunque attendere per capire quando potrà rientrare il giocatore. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, la data cerchiata in rosso per il ritorno in campo sarebbe quella del 23 febbraio contro il Cagliari o quella successiva di Coppa Italia del 25 contro l’Empoli.

Thiago Motta, che spera ancora nell’arrivo di un nuovo centrale, per le prossime partite sarĂ costretto a cambiare: Veiga potrebbe così essere subito gettato nella mischia al fianco di Gatti. L’alternativa è rappresentata da Manuel Locatelli nel cuore della difesa. Una difesa sempre piĂą ridotta all’osso visti gli infortuni di Bremer e Cabal, che hanno chiuso anticipatamente la stagione.