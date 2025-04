Non solo Kenan Yildiz, altra tegola per Tudor: lesione UFFICIALE

I bianconeri hanno comunicato l’infortunio del calciatore che dovrà saltare almeno i due scontri diretti contro Bologna e Lazio

Brutta botta per la Juventus in un momento a dir poco decisivo di questa stagione. I bianconeri sono tornati davanti al Bologna, che deve ancora scendere in campo, grazie alla vittoria contro il Monza per 2-0 arrivata per le reti di Nico Gonzalez e Kolo Muani. Una lotta punto su punto per la Champions League, con la Roma che ha sbancato San Siro e resta assolutamente in corsa insieme ai rossoblù e alla Lazio in campo stasera col Parma. E questo alla vigilia dei due scontri diretti che dovrebbero realmente decidere tutto quanto.

La Juve infatti affronterà prima il Bologna la prossima settimana al ‘Dall’Ara’ e poi la Lazio all’Olimpico. E dovrà farlo verosimilmente senza Kenan Yildiz dopo la follia di ieri che gli è costata l’espulsione e la probabile squalifica di (almeno) due giornate per condotta violenta. Non solo, perché oltre al turco Tudor dovrà rinunciare anche a Lloyd Kelly per infortunio: “Avendo riferito al termine della gara di ieri sera un problema muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale. Tra circa 10 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero”. Questo il bollettino ufficiale del club bianconero sull’ex Newcastle che quindi salterà entrambi gli scontri diretti. Come minimo.