In campo, ma rischia due multe: sarebbe vergognoso se la Lega punisse il Lecce

Dopo il no al rinvio di ulteriori 24 ore per il match a Bergamo dei pugliesi, ancora scossi per la tragedia di Graziano Fiorita, potrebbero arrivare anche le multe dalla Serie A

Questo turno di Serie A che deve ancora completarsi è stato segnato anche dalla tragedia che ha colpito il Lecce, la scomparsa di Graziano Fiorita, storico fisioterapista che ci ha lasciati improvvisamente lo scorso giovedì per un malore, quando era in ritiro con la squadra. Un dramma che ha sconvolto tutto l’ambiente giallorosso, dalla società ai calciatori, i tifosi e tutti coloro che hanno conosciuto e lavorato con Graziano.

In virtù di questo è stato naturale il posticipo della partita che il Lecce doveva giocare a Bergamo contro l’Atalanta, ma solamente a domenica ovvero appena 48 ore più tardi. Decisamente poche per un evento così pesante, tanto che il club giallorosso avrebbe voluto disputare il match questo lunedì quando erano già in programma altre tre partite. E soprattutto considerato che l’Atalanta non ha impegni infrasettimanali. Insomma, non ci sarebbero stati impedimenti per giocare anche questa gara lunedì. In questo senso è sceso in campo, o almeno ci ha provato, anche il ministro dello Sport Andrea Abodi per il tentativo di spostare ulteriormente la partita.

Tutto inutile, perché la Lega Serie A è stata inflessibile e ha negato questa possibilità a un Lecce ancora più sconvolto. La squadra di Giampaolo così ha giocato a Bergamo conquistato anche un punto d’oro per la salvezza contro l’Atalanta terza in classifica, indossando una maglia completamente bianca con una scritta: “Nessun valore, nessun colore” e il fiocco nero in segno di lutto. Dopo la partita l’immediato rientro a Lecce.

Atalanta-Lecce, dalla Lega Serie A in arrivo delle multe

Ma non è finita, visto che al Lecce – ancora indignato, oltre che sconvolto per la tragedia – ora potrebbe arrivare un altro colpo vergognoso, soprattutto a livello morale. Non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale, ma c’è la concreta possibilità che dalla Lega Serie A arrivino anche una serie di sanzioni. La prima relativa al fatto che i giallorossi sono scesi in campo con una maglia bianca al posto di quella ufficiale, quindi non registrata. L’altra invece è per l’ovvio e comprensibile silenzio stampa del club nel postpartita, con il rientro immediato a casa dopo il fischio finale. E non c’è dubbio che sarebbe vergognoso se poi queste multe dovessero realmente arrivare alla società pugliese.

“La partita dei valori calpestati”, l’ha definita il Lecce sui social relativamente alla decisione “terribilmente irrispettosa” della Lega Serie A di non rinviare ulteriormente la partita con l’Atalanta, soprattutto perché secondo il club la vicenda è stata trattata diversamente rispetto ad altre in passato, quasi suggerendo una “gerarchia della morte” in base al prestigio o il peso di una società. Domani al ‘Via del Mare’ sarà allestita la camera ardente per Graziano Fiorita, per permettere a tutti di dargli un ultimo saluto. Mercoledì invece i funerali.