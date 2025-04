Maxi squalifica e addio Juve: 100 milioni per Yildiz

Il fantasista turco rischia una pesante squalifica dopo l’espulsione con il Monza e intanto dall’estero sono pronti a vare follie per il suo cartellino

Il rosso di Kenan Yildiz è l’unica macchia di un pomeriggio dove la Juventus ha ritrovato i tre punti e il sorriso nel match dell’Allianz Stadium contro il fanalino di coda Monza.

L’uno-due di Nico Gonzalez e Kolo Muani, entrambi tornati al gol dopo mesi di astinenza, avevano già blindato il risultato in favore dei bianconeri di Tudor prima del gesto folle del fantasista turco, che rifila una gomitata a Bianco allo scoccare dell’intervallo e finisce anzitempo la sua partita. Il VAR è impietoso con Yildiz, con lo ‘Stadium’ che per qualche qualche secondo resta spiazzato e in silenzio dopo l’espulsione ai danni del numero 10 della Juve. Il giovane attaccante capisce l’errore e chiede subito scusa al pubblico della ‘Vecchia Signora’, portandosi la mano sul cuore mentre lascia il terreno di gioco. Tudor in conferenza stampa cerca di buttare acqua sul fuoco coccolando Yildiz, che rischia però una stangata e di saltare le due partite decisive nella corsa per un posto in Champions League contro Bologna e Lazio.

Calciomercato Juventus, il Chelsea fa sul serio per Yildiz: assegno a tripla cifra

Praticamente certa l’assenza domenica prossima al Dall’Ara, ma considerando il rosso diretto e la condotta violenta il turco potrebbe ricevere una pesante squalifica di almeno due partite, saltando così anche la successiva trasferta dell’Olimpico con la Lazio.

Si attende in merito la decisione del Giudice sportivo, intanto sul conto di Yildiz impazzano anche i rumors di mercato provenienti dall’Inghilterra. Malgrado la volontà della Juventus di non privarsi la prossima estate del gioiello classe 2005, le big di Premier League insistono e soprattutto il Chelsea farebbe sul serio come scrive il portale ‘Caughtoffside’. I ‘Blues’ avrebbero intensificato i contatti per Yildiz, sorpassando al momento la concorrenza delle rivali Liverpool, Arsenal e Manchester United. Il Chelsea sarebbe quindi pronto all’assalto, mettendo l’ex Bayern Monaco in cima alla lista dei desideri per il prossimo mercato estivo.

Nelle prossime settimane i londinesi potrebbero preparare un’offerta da tripla la cifra, spingendosi fino a un assegno da 100 milioni di euro, per convincere la Juve a privarsi del numero dieci. La mancata qualificazione in Champions, inoltre, potrebbe agevolare l’offensiva dei londinesi per Yildiz.