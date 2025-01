Thiago Motta post Juve-Benfica: “La responsabilità è solo mia. E su Kalulu…”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa post Juventus-Benfica e ha voluto prendersi la colpa: “La responsabilità è mia”

Una sconfitta dolorosa, che non ha lasciato notizie positive a cui appigliarsi alla Juventus. Mister Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa dopo la debacle interna contro il Benfica in Champions League.

Una partita in cui la squadra è uscita sotto una pioggia di fischi da parte dello Stadium, ma non c’è tempo di piangersi addosso e bisogna già pensare alla prossima partita. Lo sa bene il tecnico della Juventus, che si è già proiettato verso il futuro. Di seguito tutte le dichiarazioni in conferenza stampa di Mister Thiago Motta:

INSODDISFAZIONE – “Siamo i primi a non essere soddisfatti, oggi abbiamo incontrato una squadra che ha meritato più di noi. Dobbiamo migliorare e dobbiamo farlo velocemente”

PRIMO TEMPO – “Oggi abbiamo fatto un primo tempo difficile, un po’ meglio nel secondo, ma loro hanno meritato di vincere la partita”

MIGLIORARE – “Vogliamo vincere la partita e quindi dobbiamo andare in avanti, oggi era una partita che si apriva e bisognava andare. Sicuramente la riaggressione va fatta meglio, così come le preventive che vanno migliorate”

RECUPERARE – “C’è un solo modo di affrontare questa situazione, recuperare, lavorare e superare questa sconfitta”

KALULU – “Kalulu non se la sentiva di continuare oggi, speriamo non sia grave e che possa esserci per la prossima partita. Non credo sia semplice”

SCONFITTA – “Quando si perde, si fanno i complimenti agli avversari e si sta male”

RESPONSABILITA’ – “Dopo una sconfitta non vado a puntare il dito sui singoli, perché se non riusciamo a essere superiori all’avversario la responsabilità è mia”

MERCATO – “Siamo attenti a tutto quello che può migliorare la squadra, ma se non parlo di mercato prima di una partita non lo faccio nemmeno dopo una sconfitta”