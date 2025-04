Inter: rivoluzione in difesa, il primo rinforzo arriva a zero

È tempo di cambiamenti in casa nerazzurra. Il rischio di harakiri potrebbe aprire delle riflessioni importanti sul futuro della squadra. Ecco i dettagli

L’Inter rischia di chiudere la stagione con zero titoli. Un risultato davvero inimmaginabile se si pensa all’ottimo lavoro fatto da Inzaghi fino ad oggi. Ma qualcosa è cambiato ed ora c’è bisogno di una svolta in positivo nelle ultime giornate per salvare una annata che potrebbe trasformarsi in una sorta di vero incubo. La certezza è rappresentata dal fatto che la squadra è in difficoltà e la colpa sembra essere di seconde linee non assolutamente in grado di dare una mano importante ai compagni.

La stanchezza inizia a farsi sentire e le rotazioni non stanno dando l’aiuto sperato. Lo abbiamo già visto in passato ed ora si stanno ripetendo le difficoltà strettamente legate a seconde linee non all’altezza. In casa Inter ora sono in corso le riflessioni per capire meglio cosa potrà succedere in futuro. L’ipotesi di una squadra rivoluzionata in alcuni reparti nel prossimo calciomercato c’è e un colpo potrebbe essere chiuso a zero.

Calciomercato Inter: colpo in difesa, si chiude a zero

Le seconde linee non stanno convincendo in quasi tutti i reparti. Anche in difesa qualcosa è mancata. In particolare, si è sentita l’assenza di un vice Bastoni. Palacios non ha mai realmente trovato spazio e la scelta di non andare a prendere nessuno a gennaio ha creato ancora più difficoltà ad Inzaghi. Per questo motivo non è da escludere che Oaktree decida di fare una piccola eccezione e consenti all’Inter nel prossimo calciomercato di chiudere un colpo importante.

C’è un giocatore in scadenza e da tempo sulla lista di Marotta. Parliamo di un classe 1997 e, quindi, non propriamente in linea con la strategia di calciomercato di Oaktree. Ma l’Inter ha bisogno di calciatori importanti in quel ruolo e a questo punto un tentativo non è da escludere anche per capire meglio la fattibilità dell’operazione. Stiamo parlando del francese Oliver Boscagli.

Boscagli è in scadenza con il PSV e la sua duttilità piace da tempo a Inzaghi. Può agire come difensore, ma anche come centrocampista e ha la capacità di giocare in una difesa a tre anche da braccetto. Insomma, un profilo davvero importante e che rappresenta per l’Inter una grande occasione di calciomercato visto il suo contratto in scadenza a giugno.

Mercato Inter: Boscagli è un obiettivo

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che Boscagli è uno dei nomi che l’Inter guarda con attenzione per andare a rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato.

Poi su di lui ci sono diverse squadre e non sarà affatto semplice andarlo a prendere. Ma l’Inter da tempo è sulle tracce di Boscagli e vedremo se si potrà arrivare alla fumata bianca durante il calciomercato estivo.