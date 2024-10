Dall’Inter alla Juventus: il derby d’Italia continua sul mercato

Inter e Juventus, il derby d’Italia prosegue in vista del calciomercato invernale. Il nome nel mirino di Giuntoli e della dirigenza bianconera: tutti gli aggiornamenti sul mercato

Dal campo al calciomercato. Dopo la pazza gara di San Siro, il derby d’Italia è destinato a proseguire anche in sede di trattative. Irrompe anche Giuntoli e la dirigenza della Juventus.

Come già anticipato su Calciomercato.it, per quanto riguarda la difesa, il club bianconero sta guardando con attenzione anche ai giocatori in scadenza nel giugno 2025 oltre agli obiettivi già noti come Kiwior o il giovane Bertola. Spiccano in particolare Tah e Boscagli, quest’ultimo osservato da vicino nel match di Champions League all’Allianz Stadium contro il PSV Eindhoven. Per entrambi, seguiti anche dall’Inter, ci vorrà però un’offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro per anticipare l’acquisto a gennaio.

La società nerazzurra è da tempo anche sulle tracce di Bijol, sul quale adesso può inserirsi anche la Juventus. La nostra anticipazione, infatti, è confermata da ‘La Gazzetta dello Sport’. Secondo quanto riferito da quotidiano, i bianconeri starebbero monitorando anche il difensore dell’Udinese in vista della prossima sessione invernale di mercato.

Calciomercato Juve, sfida all’Inter per Bijol: tutti i dettagli

Il 25enne è considerato un profilo interessante dai bianconeri in vista di gennaio. Ci sono però ancora diversi aspetti da chiarire prima di un eventuale assalto in casa Udinese. Uno dei principali ostacoli per Bijol riguarda la modalità di acquisto.

Il club friulano, infatti, non sembra intenzionato a cedere il calciatore in prestito secco e a stagione in corso. La dirigenza della Juventus dovrà quindi trovare un’altra soluzione, una formula “creativa” come ad esempio il possibile prestito con obbligo di riscatto, per soddisfare le esigenze di entrambe le parti in causa. In ogni caso, la società bianconera sta seguendo con attenzione anche il suo profilo. L’Inter e Marotta ed Ausilio sono già avvisati.