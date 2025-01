Santiago Gimenez ko in Champions: cosa cambia l’infortunio per il Milan

Brutte notizie arrivano per i rossoneri dalle gare europee: si è fatto male durante il match, ora possono cambiare tutti i piani

Problema fisico per Santiago Gimenez ed ora per il Milan possono cambiare tutti i piani di mercato. L’attaccante messicano è protagonista assoluto nella sfida tra Lille e Feyenoord: prima va in gol al 14′, pareggiando il vantaggio iniziale francese, quindi poco prima della mezz’ora è costretto a chiedere il cambio per un problema fisico, con Ueda che entra in campo al suo posto.

Da valutare ora l’entità dell’infortunio accusato da Santiago Gimenez che già ad inizio stagione ha dovuto saltare due mesi per un problema alla coscia. Non sono ancora chiari i dettagli del problema accusato questa sera, ma certo lo stop può avere influenza sui piani di mercato dei rossoneri che avevano messo proprio il messicano in cima alle preferenze per l’attacco. Fondamentale a questo punto sarà capire che tipo di problema ha accusato: dovesse esserci uno stop lungo, la pista per il Milan si chiuderebbe almeno per gennaio e Ibrahimovic sarebbe costretto a puntare su un altro bomber.

Calciomercato Milan, tra Santiago Gimenez e Lucca

L’affare Gimenez, al di là dell’infortunio, non è comunque dei più semplici. Il Feyenoord ha detto no ai trenta milioni complessivi proposti dal Milan e valutano la sua cessione soltanto in caso di un’offerta più importante. I rossoneri, dall’altro lato, hanno il sì del calciatore con una bozza d’accordo per un ingaggio a 2 milioni fino al 2028.

Dopo la partita avrebbero dovuto esserci nuovi contatti tra le parti, ma ora bisognerà capire quel che accadrà. L’altro nome è quello di Lucca dell’Udinese che è da tempo sul taccuino della formazione lombarda. Tutto però è ancora in ballo con gli ultimi giorni di mercato che potrebbero essere infuocati per il Milan. Per Santiago Gimenez molto, se non tutto, dipenderà da quel che sarà il responso sull’infortunio.