Ottavi di Champions, calciomercato, derby: duello totale tra Inter e Milan

Nerazzurri e rossoneri preparano il derby ma anche gli ultimi fuochi di calciomercato: perché il passaggio immediato agli ottavi di Champions può essere determinante

In pochi giorni, in campo e fuori, si possono decidere tanti destini. E’ una settimana sempre particolare quella che porta al derby tra Inter e Milan, ma questa volta, se possibile, lo è ancora di più, considerando che l’avvicinamento sarà scandito da altri appuntamenti fondamentali.

Questa sera, tanto per cominciare, le due compagini milanesi si giocano molto in chiave europea. Per entrambe, c’è in palio il passaggio diretto agli ottavi di Champions League. L’Inter ha il match point casalingo contro il Monaco, nel quale sarebbe sufficiente anche un pareggio, mentre i rossoneri scendono in campo in trasferta in casa della Dinamo Zagabria. Passaggio del turno assicurato con una vittoria, ma anche un pari potrebbe bastare in caso di risultati favorevoli dagli altri campi.

Se la missione andasse in porto, per tutte e due le squadre potrebbe esserci maggior serenità con cui affrontare la stracittadina di domenica alle ore 18. Nella quale, gli obiettivi sono differenti, ma importanti in ogni caso. I campioni d’Italia devono vincere per tenere il passo del Napoli, il Diavolo cerca il terzo successo su tre derby stagionali per rilanciarsi in corsa per la Champions. Ma c’è un altro motivo per cui passare il turno subito in Europa sarebbe fondamentale: per avere un tesoretto aggiuntivo da investire sul calciomercato, in questi ultimi giorni.

Tesoretto Champions, si accende il calciomercato tra Inter e Milan: Gimenez e il duello per Ricci

In chiave incassi, infatti, entrare tra le prime otto ed evitare gli spareggi di febbraio, oltre ad alleggerire il calendario, permette di acquisire 11 milioni di euro. Una cifra che potrebbe essere investita subito in maniera importante.

Il Milan prepara l’ultima offerta per Santiago Gimenez, nome caldo da giorni. Ma di fronte a eventuali altre chiusure del Feyenoord potrebbe ripensare a un’offerta per l’acquisto immediato di Ricci, a centrocampo. Sul centrocampista del Torino, però, potrebbe esserci il rilancio a sorpresa dell’Inter, per giocare d’anticipo e beffare i cugini. Anche se in questo momento i nerazzurri, senza la partenza di Frattesi, sarebbero orientati a rimandare investimenti di mercato. Un qualcosa che potrebbe cambiare, tuttavia, in caso in cui si avvertisse la necessità di un innesto nel reparto difensivo.