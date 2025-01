La Juve rilancia Vlahovic, ma il futuro è segnato: servono 70 milioni per l’erede

Thiago Motta rispolvera dal primo minuto il centravanti serbo nel match di Champions contro il Benfica: l’ex Fiorentina va però verso l’addio in estate alla Juventus

“Non so se giocherà, vedrete domani (oggi per chi legge, ndr)”. Queste le parole ieri di Thiago Motta in conferenza stampa su Dusan Vlahovic in vista della sfida di Champions League contro il Benfica.

Il serbo però ritroverà una maglia da titolare dopo le ultime esclusioni, compresa la panchina di Napoli dove l’allenatore bianconero gli ha preferito il neo acquisto Kolo Muani. Il francese però non può essere utilizzato nell’ultima gara della prima fase di Champions, con Motta pronto a rilanciare così l’ex Fiorentina al netto di tutti i rumors di mercato e la spaccatura sul rinnovo di contratto. Le parti sono infatti lontane da un’intesa per un nuovo accordo, con l’attaccante che va verso la cessione a giugno. Difficile che la separazione arrivi in quest’ultima settimana della finestra invernale, probabile invece che la ‘Vecchia Signora’ e Vlahovic si dicano addio a fine campionato.

Calciomercato Juventus, Giuntoli pensa già al dopo Vlahovic: David resta un osservato speciale

Gli agenti del serbo non hanno accettato la proposta della Juventus di spalmare il pesante ingaggio, che la prossima stagione toccherà i 12 milioni di euro netti.

Vlahovic non è più centrale nel progetto bianconero e lo si intuisce anche dalle ultime scelte di Thiago Motta, che lo ha escluso dall’undici iniziale nelle ultime tre partite. Ieri il tecnico lo ha provato però tra i titolari alla vigilia dell’incrocio di Champions, con il 25enne bomber che ha vinto il ballottaggio con Nico Gonzalez. L’occasione giusta per il serbo per scalare nuovamente le gerarchie e tornare protagonista, ma il destino sembra segnato per il numero nove. Vlahovic a giugno peserà a bilancio a poco più di 20 milioni di euro, con il Dt Giuntoli già al lavoro per individuare il sostituto al centro dell’attacco della Juve.

Il ‘sogno’ di Thiago Motta rimane Zirkzee, mentre la dirigenza della Continassa è sempre attenta alle evoluzioni per Jonathan David, in scadenza con il Lille. Il canadese è un pallino di Giuntoli, ma tra ingaggio e commissioni serviranno circa 70 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza, dove figura anche la rivale Inter.