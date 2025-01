Inzaghi pensa anche al Milan: due big fuori e conferma per Frattesi in Champions | VIDEO CM.IT

L’Inter prepara la sfida di domani in Champions League a San Siro contro il Monaco, che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale

L’Inter si allena sotto una pioggia battente alla vigilia del match di Champions League contro il Monaco, con i nerazzurri a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Ai campioni d’Italia basta un punto per avere la matematica certezza di entrare tra le prime otto, con Simone Inzaghi che dovrà fare ancora a meno di Acerbi e Calhanoglu per l’incrocio contro i monegaschi: il regista turco è in forte dubbio anche per il derby di domenica in campionato con il Milan. Al suo posto in regia tornerà quindi Asllani dopo la panchina nella vittoriosa trasferta di Lecce, mentre va verso la conferma Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo si è rilanciato ed è in vantaggio su Barella, quest’ultimo particolarmente carico durante la rifinitura e che ha smaltito la brutta botta rimediata al ‘Via del Mare’.

Inter, le scelte di Inzaghi per il Monaco: turnover con vista derby

Barella (diffidato al pari di Dumfries) non è però al massimo della condizione e Inzaghi non vuole rischiare nulla in vista della stracittadina di campionato contro il Milan. Così il tecnico piacentino ha provato Frattesi nell’undici titolare, con Mkhitaryan a completare la mediana.

Probabile riposo anche per de Vrij, con Bisseck sostituto dell’olandese al centro della difesa. Ai lati del tedesco Pavard e Bastoni, mentre sulle fasce spazio ai titolarissimi Dumfries (bomber del 2025 e a segno anche a Lecce) e Dimarco. In attacco il favorito per affiancare capitan Lautaro Martinez è Arnautovic, con Thuram che partirebbe dalla panchina. Lavoro differenziato a scopo precauzionale per Taremi a causa di un affaticamento addominale, con la presenza tra i convocati dell’iraniano che non è comunque in dubbio. Assenti anche se fuori lista Correa (ancora ai box per infortunio) e Palacios, con il difensore argentino che nelle prossime ore passerà in prestito al Monza. Regolarmente in gruppo invece Buchanan, al centro delle voci di mercato negli ultimi giorni per una possibile partenza da Milano.

🎥 #Inter – Particolarmente carico #Barella durante la rifinitura: il centrocampista sembra aver recuperato dalla brutta botta al ginocchio rimediata a Lecce 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/Iuuw3TuR2y — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 28, 2025

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez.