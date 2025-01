Dall’Inter al Monza: ci siamo per Palacios! Le ultime su Buchanan e Pablo Marì | CM.IT

Via libera definitivo per il trasferimento in Brianza del giovane difensore argentino di proprietà del club nerazzurro

Inter e Monza stanno definendo la trattativa per il passaggio di Tomas Palacios al club brianzolo. La chiusura è prevista nelle prossime ore, con il difensore che presto sarà quindi a disposizione di mister Bocchetti.

Le due società avevano già trovato l’accordo sabato, dopo l’apertura dell’Inter al prestito del giovane difensore. L’argentino aveva dato il suo benestare al trasferimento per avere più spazio (solo 26 minuti al momento in stagione, anche se mancava l’ultimo via libera da parte del suo entourage. Entro martedì quindi sarà formalizzata l’operazione, con Palacios che cambierà maglia con la formula del prestito fino al 30 giugno. Il sodalizio campione d’Italia avrà così modo di seguire da vicino la crescita del giocatore, che in Brianza troverà maggiore continuità.

Monza, Pablo Marì alla Fiorentina con l’arrivo di Palacios. Niente Buchanan dall’Inter

L’Inter inoltre ha offerto Buchanan al Monza, profilo che non stuzzica però Adriano Galliani che ha altre priorità sul mercato (in primis un nuovo attaccante).

Sul canadese resta l’interesse del Torino, oltre ad alcune piste all’estero. Intanto al Monza, dopo l’arrivo nel pacchetto arretrato di Palacios, è destinato ad uscire Pablo Marì. Il capitano dopo un lungo corteggiamento ha accetto la corte della Fiorentina, pronta a metterlo a disposizione dell’estimatore Palladino. Il difensore spagnolo (in scadenza a giugno) ritroverà così il tecnico dopo le due stagioni in Brianza, con la società viola che verserà un indennizzo nelle casse del Monza.