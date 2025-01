Inzaghi in ansia per Calhanoglu (e Barella): scatta l’allarme per il derby

Il regista turco salterà l’impegno di Champions di domani sera con il Monaco ed è in forte dubbio anche per la stracittadina contro il Milan in campionato

Simone Inzaghi prepara il match di domani sera contro il Monaco, che potrebbe certificare l’accesso tra le prime otto di Champions League dell’Inter.

Basta un punto ai nerazzurri per la qualificazione diretta agli ottavi, mentre con una vittoria Lautaro Martinez e compagni avrebbero la certezza di finire la prima fase tra le prime quattro. Inzaghi contro i monegaschi a San Siro non avrà ancora Acerbi e Calhanoglu, che stanno proseguendo con la tabella di recupero dai rispettivi infortuni. Il difensore è clinicamente guarito ma non si sente ancora pronto per tornare in campo, mentre il turco punta il derby di domenica e sta smaltendo il problema muscolare rimediato nella finale di Supercoppa giocata in Arabia Saudita proprio contro il Milan.

Inter tra Monaco e Milan: Calhanoglu tiene sulle spine Inzaghi

Corsa contro il tempo per Calhanoglu per recuperare in tempo per la stracittadina di campionato, con l’ex della sfida che rimane in forte dubbio per la gara con il ‘Diavolo’.

Decisivi saranno gli allenamenti post Champions, con il nazionale turco che anche oggi non sarà insieme alla squadra nella rifinitura ad Appiano Gentile pre Monaco. Inzaghi spera di riavere a disposizione il numero 20 già per il derby, ma insieme ai medici nerazzurri non forzeranno il recupero per evitare ricadute e in previsione anche di un mese di febbraio dove l’Inter sarà attesa da un ciclo di partite decisive per la corsa scudetto. Massima cautela quindi per Calhanoglu, con Asllani pronto a riprendersi una maglia da titolare già domani in cabina di regia contro il Monaco.

Da valutare inoltre in mediana le condizioni di Nicolò Barella, uscito acciaccato dalla trasferta di Lecce dopo una brutta contusione al ginocchio. Se Inzaghi deciderà di risparmiare – almeno inizialmente – l’ex Cagliari, spazio nuovamente a Frattesi che ha ben figurato al ‘Via del Mare’ e che resta sempre al centro dei rumors di mercato in quest’ultima settimana della finestra invernale.