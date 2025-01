Intrigo sudamericano per la Roma: il punto su Casemiro e Paredes | CM.IT

Gli ultimi giorni del calciomercato giallorosso si preannunciano molto infuocati: la situazione sul centrocampo



A passo di tango e samba, la Roma si appresta a vivere gli ultimi sei giorni del calciomercato di gennaio come una corsa contro il tempo. Nel giorno in cui i giallorossi hanno raggiunto l’accordo con il Bayer Leverkusen per la cessione di Mario Hermoso, il club capitolino deve gestire almeno altri due fronti caldi: l’ingaggio di un nuovo attaccante e il nuovo assalto del Boca Juniors per Leandro Paredes.

Per non farsi cogliere impreparato nel caso in cui il centrocampista argentino dovesse optare per un ritorno immediato in patria, Florent Ghisolfi ha già da tempo studiato diversi dossier in mediana e nelle ultime ore è emersa con forza la candidatura di Casemiro, in uscita dal Manchester United.

Roma, Casemiro al posto di Paredes: la situazione

I Red Devils sperano ancora in una cessione a titolo definitivo in Arabia, ma il centrocampista brasiliano non ha ancora aperto al 100% a questa possibilità e la dirigenza inglese è ora pronta a considerare anche una cessione in prestito dell’ex Real Madrid, che non disdegnerebbe di proseguire la sua stagione ancora in Europa. Autore di un avvio di stagione horror, soprattutto sotto la guida di Erik ten Hag, il 32enne di Sao José dos Campos per caratteristiche tecnico-tattiche rappresenterebbe senza dubbio un profilo molto simile a quello di Paredes, ma affinché tutte le pedine vadano a dama, sarebbe necessario uno sforzo importante da parte del calciatore e dello United.

Munito di passaporto spagnolo, Casemiro ha uno stipendio da circa 12 milioni di euro a stagione, a fronte di quello da circa 4 milioni di Paredes. Il campione del Mondo, secondo quanto raccolto in Argentina da Calciomercato.it, è tornato prepotentemente d’attualità in casa Boca anche in risposta all’acquisto di Montiel da parte degli acerrimi rivali del River Plate. Gli Xeneizes, attualmente, non hanno iridati argentini in rosa e hanno formulato una nuova offerta all’ex Juve, lasciando libera la maglia numero 5. Nel caso in cui il mediano giallorosso dovesse cedere alle lusinghe di un ritorno alla casa madre, la Roma proverebbe a stringere il cerchio attorno a Casemiro, chiedendo al Manchester United una partecipazione importante al pagamento dello stipendio dei prossimi 5 mesi o allo stesso brasiliano di rinunciare a qualcosa.