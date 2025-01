Roma, addio Hermoso e tre colpi: giallorossi scatenati in queste ultime ore | CM.IT

Lo spagnolo sarà un giocatore del Bayer Leverkusen, è aperta la caccia al sostituto. E intanto il Venezia su Shomurodov apre all’arrivo di un altro attaccante

Florent Ghisolfi è attivissimo in queste ore di calciomercato. Il direttore vuole rafforzare la Roma, seguendo di fatto le richieste di Ranieri, che aveva parlato di intervenire solo per migliorare la squadra. Con Shomurodov sempre al centro di una trattativa con il Venezia (sul piatto circa 3 milioni di euro), i giallorossi restano vigili su altre piste sia in Italia sia all’estero per l’attacco. Lorenzo Lucca piace molto, ma per lui va superata anche la concorrenza del Milan e di altre società italiane. Dopo una chiusura iniziale, l’Udinese ha mandato dei piccoli segnali di apertura rispetto una cessione dell’ex Ajax in questa sessione. La cifra poi non cambia: siamo sui 25-30 milioni, bonus inclusi.

Lo spagnolo ai saluti: Ghisolfi cerca un altro difensore

Intanto, sul fronte cessioni, si registra la chiusura dell’accordo per Mario Hermoso al Bayer Leverkusen. I due club hanno trovato tutte le intese, e lo stesso giocatore ha detto sì al contratto offerto dai tedeschi che hanno iniziato a corteggiarlo la scorsa settimana. Le visite mediche e le firme sono state già programmate: il club della Bundesliga ha fretta e vuole formalizzare tutto subito. A centrocampo, invece, uno dei sogni è rappresentato da Casemiro dello United. Per il brasiliani c’è l’ostacolo ingaggio, che potrebbe essere superato solo con la partecipazione degli inglesi al pagamento dello stipendio.