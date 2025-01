Inzaghi conferma la cessione e dribbla il Milan: “Non possiamo fare calcoli”

Vigilia del match di Champions League per la squadra campione d’Italia: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi

L’Inter affronta il Monaco nell’ultima gara della prima fase di Champions League, con l’obiettivo di chiudere i giochi e conquistare l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Basta un punto ai nerazzurri per ottenere la matematica certezza di entrare tra le prime otto, con Simone Inzaghi che pensa però anche al derby di domenica contro il Milan con diverse novità di formazione in vista della sfida di domani. L’allenatore piacentino interviene in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monaco: “Non possiamo fare calcoli, sapendo però che abbiamo fatto finora un ottimo percorso – ha esordito Inzaghi – La formazione? Qualcosa cambierò, ho tanti dubbi e vedremo domani. Abbiamo fuori Acerbi, Calhanoglu e Correa e qualche rotazione ci sarà. Taremi ha accusato qualche problemino gli ultimi giorni e speriamo dio recuperarlo”.

Sul cammino in Champions: “La società non mi ha mai fatto mancare niente, abbiamo sempre fatto bene in Champions, così come in campionato negli ultimi anni. In Europa è sempre difficile, vedevo la classifica e alcune grandi squadre con un budget superiore al nostro resteranno fuori dalle prime otto”.

Inter-Monaco, Inzaghi in conferenza: “Palacios la Monza per giocare”

Calhanoglu resta ai box, con Inzaghi che spera di recuperarlo in tempo per il derby di domenica prossima: “Vedremo nei prossimi giorni per lui, Acerbi e Correa. Oggi hanno lavorato bene e c’è abbastanza fiducia per la gara contro il Milan“.

🗣️ #InterMonaco – Inzaghi in conferenza: “Non possiamo fare calcoli, sapendo però che abbiamo fatto un ottimo percorso. Qualcosa cambierò, ho tanti dubbi e vedremo domani. Abbiamo fuori Acerbi, Calhanoglu e Correa e qualche rotazione ci sarà” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/muwLLW8rSL — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 28, 2025

Sul mercato e i giocatori in uscita: “So che c’è questa trattativa per Palacios con il Monza e probabilmente andrà a giocare nei prossimi quattro mesi. Sta lavorando molto bene ed è in crescita. Con la società ne abbiamo parlato, lui ha avuto tante richieste perché è un ragazzo che ha qualità. Per il resto mi concentro solo sul campo”

Infine, le parole di Inzaghi sull’inchiesta ultras: “Su questo sono molto tranquillo, ho chiarito nelle sedi opportune. Non mi va di dilungarmi, anche perché domani abbiamo una partita importante”.

Inter, Pavard alla vigilia del Monaco: “La Champions è un nostro obiettivo”

In conferenza stampa insieme a Inzaghi era presente anche Benjamin Pavard: “Sono venuto qui per vincere più titoli e trofei possibile e anche la Champions è un nostro obiettivo. Domani cercheremo di qualificarci contro una squadra tosta, ma l’abbiamo preparata bene siamo pronti”, spiega il difensore francese.

🗣️ #InterMonaco – #Pavard in conferenza “Sono venuto qui per vincere più titoli e trofei possibile e anche la Champions è un nostro obiettivo. Domani cercheremo di qualificarci contro una squadra tosta, ma l’abbiamo preparata bene siamo pronti” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/G3MM9Epse4 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 28, 2025

Pavard risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Una squadra come l’Inter parte sempre per vincere, ogni anno e in tutte le competizioni. Adesso però dobbiamo pensare alla partita di domani per entrare tra le prime otto, ma certamente vogliamo arrivare in fondo in Champions. È un nostro obiettivo”. Siparietto sul soprannome ‘Benji l’interista’: “Tutto è nato da una storia social mentre ero sull’aereo verso Milano, grazie a un mio amico. Seguivo l’Inter già prima di arrivare in nerazzurro ed è stato tutto naturale”.