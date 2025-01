Dopo l’abbraccio arriva l’assist: così Dorgu spiana la strada a Conte

Il Napoli è direttamente interessato dell’affare tra Lecce e Manchester United: ora la trattativa per Garnacho può sbloccarsi definitivamente

C’è stato un momento in Napoli-Lecce, a fine partita, che ha suscitato parecchia curiosità in mezzo al campo. L’abbraccio tra Conte e Patrick Dorgu. Il mister gli sussurrò anche qualcosa all’orecchio. Apprezzamenti.

L’interesse del Napoli per Patrick Dorgu non era segreto, anche il presidente Sticchi Damiani ne era consapevole, ma il club azzurro si sarebbe voluto muovere questa estate. Quando magari, con l’accesso in Champions League, sarebbe tornata utile una pedina sulla corsia di sinistra.

Il prezzo del cartellino del giovane esterno danese è stato fissato dal Lecce a quasi 40 milioni di euro, attualmente non alla portata del Napoli che aveva altre esigenze. Conte e Manna hanno quasi sperato che nessuno si accostasse al Lecce con una richiesta così alta. E invece, forse un colpo di fortuna, è arrivata l’offerta del Manchester United che da tempo era sulle tracce di Patrick Dorgu. Ora l’affare Garnacho può finalmente sbloccarsi.

Niente Napoli per Dorgu, ma Conte è felice: strada spianata per Garnacho

Come già raccontato qui su Calciomercato.it, il Manchester United ha una forte necessità nel vendere i prodotti dell’Academy, motivo per cui vorrebbe scaricare Rashford e Garnacho resta uno dei possibili partenti.

Gli azzurri hanno puntato l’argentino, classe 2004, con passaporto spagnolo, e ala sinistra che può sopperire alla partenza di Kvaratskhelia. Arriverebbe in sostegno di Neres e avrebbe già trovato un’intesa di massima con il club partenopeo per il trasferimento. E’ l’obiettivo primario di questa sessione invernale, poiché Adeyemi vuole restare al Dortmund fino a fine stagione.

Intesa che manca, però, tra Napoli e Manchester United. Infatti, la richiesta dei britannici fino a questo momento è sempre stata piuttosto elevata, per provare a incassare quanto più possibile. De Laurentiis è rimasto fermo a cinquanta milioni di euro e non intende aumentare troppo la sua offerta. Il Napoli sta tirando al massimo, sperando che il Manchester United per sfinimento ed esigenze accetti di abbassare le pretese. E ora, con il trasferimento di Dorgu ai Red Devils per circa 38 milioni di euro, come riportato nelle scorse ore su Calciomercato.it, potrebbe riaccendersi proprio uno spiraglio in tal senso.

Alejandro Garnacho è stato utilizzato spesso nelle ultime uscite da Amorim, ma resta comunque un giocatore cedibile per la società. Poco prima di Roma-Napoli, l’operazione potrebbe accelerare improvvisamente e concludersi. Dopo il big match, verso la chiusura della finestra, sarà più complesso. Anche il Chelsea vorrebbe l’argentino, ma il calciatore sarebbe propenso a cambiare aria e trasferirsi in Serie A.

Storie di mercato, storie di calcio. Quell’abbraccio di Conte e Dorgu non sfuggito alle telecamere facevano pensare ad una possibile promessa per l’estate. E invece, proprio il terzino del Lecce può sbloccare un’operazione fondamentale per rinforzare il Napoli in vista della lotta Scudetto. Vedremo se di assist si tratterrà.