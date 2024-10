Napoli, primo colpo di mercato per Conte a gennaio: l’indizio

Napoli primo in classifica, per la corsa scudetto servono altri rinforzi a gennaio: spunta l’indizio su un giocatore che Antonio Conte vorrebbe in azzurro

Missione compiuta per il Napoli, che voleva i tre punti contro il Lecce per confermarsi in testa alla classifica ed è riuscito nel proprio intento. Gli azzurri hanno capitalizzato al massimo il calendario che li opponeva in queste settimane ad avversari sulla carta abbordabili e adesso può lanciarsi nella serie di scontri diretti di alta classifica, a cominciare da quello con il Milan di martedì prossimo, con maggiore fiducia.

Antonio Conte sa che è da adesso che si vedrà la vera caratura del suo Napoli. Il primo obiettivo sembra essere stato raggiunto, quello di avere una squadra coesa, che lotta su ogni pallone e che anche quando non domina le partite è presente a se stessa e in grado di sfruttare le occasioni che si presentano. Ancora presto per dire se davvero gli azzurri potranno lottare fino alla fine per lo scudetto, ma di certo l’allenatore pugliese pretende da se stesso e da chi gli sta intorno la massima applicazione. E probabilmente, nonostante le dichiarazioni relative al quarto posto come primo obiettivo stagionale, al traguardo massimo un pensiero ce lo sta facendo ugualmente.

E’ un Napoli che sul mercato, in estate, si è sicuramente rinforzato molto, ma al quale potrebbe servire qualche altro innesto a gennaio per provare ad arrivare in fondo. E da questo punto di vista proprio oggi contro il Lecce si è avuto un possibile indizio su uno degli obiettivi per la prossima finestra di mercato.

Napoli, mirino puntato su Dorgu: Conte si è già mosso

Un po’ di sofferenza, contro i pugliesi, quando questi sono ripartiti sulla propria fascia mancina, con due frecce come Dorgu e Banda. Il primo, soprattutto, è un profilo che a Conte piacerebbe molto, per le sue straripanti doti atletiche.

Sulla sinistra, in casa Napoli, c’è qualche perplessità su Spinazzola, che non ha vissuto un inizio di stagione brillante e quest’oggi ha saltato la gara per un problema fisico dell’ultimo momento. Motivo per il quale il giocatore leccese potrebbe fare al caso degli azzurri. E ci sarebbe già stata una ‘mossa’, da parte di Conte, che, beccato dalle telecamere, ha salutato Dorgu a fine gara dicendogli qualcosa all’orecchio. Una pista di mercato al momento solo ipotetica, ma da monitorare, prossimamente, con una certa attenzione.